Политика

Нечего предложить: в Украине объяснили, почему переговоры Зеленского с Путиным обречены на провал

Переговоры Украины и России не будут иметь успеха, так как Киев не может ничего предложить Москве за прекращение российской агрессии, кроме сдачи своего суверенитета. Об этом пишет в своей колонке на портале «Крым.Реалии» известный журналист Павел Казарин.

«Я не верю в перспективу подобных переговоров. То, что мы наблюдаем — это битва взаимоисключающих сценариев. Победа Киева будет означать проигрыш Москвы. И наоборот. В 2014 году Россия отобрала у нас территории. Ответом стало обретение Украиной суверенитета. Спустя пять лет Москва пытается совершить обратный обмен. Предлагает вернуть часть украденных территорий в обмен на суверенитет», — пишет он.

Не может Украина, по мнению Казарина, предложить и отмену санкций, так как российская экономика успешно к ним адаптировалась и это неинтересно Кремлю.

«Отмену западных санкций? Но этот вариант у Москвы был изначально. Кремлю достаточно было остановить дестабилизацию на Донбассе, чтобы вновь вернуться на европейские рынки. Вместо этого Москва постаралась адаптировать свою экономику к новой реальности, переложила бремя издержек на собственных граждан и продолжает наращивать золотовалютную устойчивость. Санкции лишь ухудшили быт российского обывателя, но этот самый обыватель никак не влияет на политический курс своей страны», — пишет он.

Также Киев не может предложить Кремлю возвращение на мировую арену.

«Возвращение Москвы в мировую политику? Так она оттуда и не уходила. А вопрос доступа российских делегаций в международные организации прекрасно решается и без учета позиции Киева. Что недавно продемонстрировала Парламентская ассамблея Совета Европы», — пишет журналист.

Казарин уверен, что Украине на данном этапе нечего предложить России, чтобы заставить ее согласится на украинский вариант решения конфликта на востоке.

«Киеву нечего предложить Москве. Если Украина настаивает на своей формуле мира на Донбассе — то Москве нет смысла на эти предложения соглашаться. Как минимум, до тех пор, пока от этого мира не будет зависеть устойчивость российского режима», — пишет он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Казарин заявил, что президент Владимир Зеленский собрал в своих руках все рычаги управления страной, но нет уверенности, что он будет принимать решения в интересах страны, а не ради повышения собственной популярности.

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