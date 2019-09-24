Время работает на Украину: генерал рассказал о серьезных проблемах Путина

Политика

Украинская армия использует тактику активной обороны в ходе отражения российской агрессии на Донбассе. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил ветеран внешней разведки, военный эксперт, генерал Василий Богдан.

«Силы ООС используют тактику активной обороны. Постепенно, метр за метром нужно двигаться вперед, чтобы выгнать российские войска и незаконные военные формирования на территории Донбасса и восстановить контроль над границей», — заявил он.

Эксперт прогнозирует, что в будущем освобождение украинских территорий ускорится.

«Кто-то может сказать, что освобождение наших территорий идет слишком медленно. Думаю, что пойдет немного быстрее. Сейчас появляются новая военная техника, новое вооружение. Сегодняшняя украинская армия уже совсем не та, что была до войны, когда у нас ничего не было», — отмечает Богдан.

По его словам, окружение президента России давит на Путина, а рейтинг главы Кремля упал до рекордной отметки.

«Время сейчас работает на Украину. Смотрите, рейтинг доверия к Путину и российской власти в РФ упал до рекордных 40 процентов. Олигархи не хотят санкций. Они хотят спокойно вести бизнес, и они всё больше будут оказывать давление на Путина, поскольку устали быть „постоянно осаждаемой крепостью“. Вот потому Путин спешит решить все вопросы по Украине, пока его рейтинг не упал вовсе», — говорит Богдан.

Более подробно о мнениях экспертов о перспективах урегулирования конфликта на Донбассе читайте в материале «ФАКТОВ»: Зеленскому пора спуститься с небес на землю, капитуляция перед Путиным приведет к новому Майдану — генерал.

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