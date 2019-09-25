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Шоу-бизнес

После «Крота»: Бари Алибасов лечит боли в желудке водкой

13:10 25 сентября 2019 89
Бари Алибасов
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Известный российский продюсер Бари Алибасов, который ранее якобы отравился жидкостью для промывки труб «Крот», пожаловался на самочувствие и рассказал, как лечится.

Продюсер отметил в интервью sobesednik.ru, что сейчас «приходится все есть пережеванное или размельченное».

Алибасов, по его словам, чувствует, как желудок «горит». «Гасит огонь» продюсер оригинально — водкой.

Правда, и это лекарство не всегда помогает. «Сегодня выпил двадцать граммов водки, не помогло. Так и горит», — грустно признался он.

Кстати, медики и ранее были в ужасе от того, что Алибасов не придерживается диеты, а балует себя шампанским и шашлыком.

Напомним, что Алибасова не раз обвиняли в инсценировке отравления. Говорят, что историю с «Кротом» он придумал накануне юбилея группы «На-На», которая пребывает далеко не на пике славы.

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