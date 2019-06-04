Бари Алибасов отравился жидкостью для промывки труб

Мир

Известный российский продюссер Бари Алибасов отравился химикатами. По словам его помощника Сергея Моцаря, продюсер выпил жидкость случайно, думая, что это вода.

Российские СМИ утверждают, что причиной отравления стала жидкость для промывки труб, поэтому звезда получила сильный ожог пищевода.

Сын Алибасова подтвердил журналистам, что отца увезли в больницу. По его словам, он выпил очиститель для труб, перепутав его с соком.

Врачи сказали, что здоровью артиста ничего не угрожает, но нужно глубокое обследование.

Как сообщали «ФАКТЫ», в 2018 году продюсер сочетался браком с актрисой Лидией Шукшиной.

Ранее Алибасов дал интервью «ФАКТАМ», в котором рассказал о своем пути к мечте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter