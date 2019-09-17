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Уплетает шашлык и запивает шампанским: Бари Алибасов нарушает предписания врачей (фото)
Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, которого заподозрили в инсценировке отравления «Кротом», отлично себя чувствует. Похоже, он очень быстро восстановился и может позволить себе не соблюдать предписания врачей и наслаждается привычной, а не диетической едой.
На церемонии вручения российской премии «Человек года» Бари Алибасов прекрасно выглядел и за столом ни в чем себе не отказывал — уплетал шашлык и запивал красным шампанским. Видимо, обожженный «Кротом» желудок отлично принимает такую «диету».
А месяц назад Бари Каримович опубликовал фото из чебуречной. Тогда он жаловался, что еда еле проходит, но в чебуреке себе не отказал.
В то же время еще несколько дней назад Алибасов жаловался журналистам на плохое самочувствие. Говорил, что желудок с трудом принимает пищу, будто употребляет только жидкую или перетертую пищу, и что ему еще потребуется длительная реабилитация.
«Врачи говорят: „Терпи, может через полгода зарастет“. Первое время я вообще не ел, только жидкое. А теперь каши, супы, бульоны. Бог его знает, сколько буду восстанавливаться. Хотелось бы побыстрее», — говорил Алибасов.
Сейчас продолжаются суды с производителем жидкости для чистки труб. Алибасов утверждает, что бутылку с кротом легко спутать с лимонадом, что якобы и произошло в его случае.
Продюсер требует компенсацию в 100 миллионов рублей, а также — изменить маркировку опасных химикатов.
Противоречивое поведение продюсера вызвало слухи об инсценировке отравления. Он даже прошел проверку на детекторе лжи. Экспертиза подтвердила факт отравления. Но продюсер солгал о том, что случайно глотнул опасное вещество.
Недавно Алибасов оказался в центре еще одного скандала — вокруг здоровья и квартиры его жены Лидии Федосеевой-Шукшиной. Он набросился на дочь актрисы Ольгу с обвинениями.
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