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Теперь без пересадки: из Одессы можно будет напрямую летать в Тель-Авив
Израильская авиакомпания Israir Airlines вводит прямые рейсы Тель-Авив — Одесса. Первый рейс запланирован на 21 ноября. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. Также указывается, что полеты будут выполняться на лайнерах Airbus дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Напомним, лоукост-авиаперевозчик Ryanair объявил об открытии нового прямого авиасообщения между украинским Харьковом и польской Познанью. Как сообщили в администрации аэропорта «Харьков», новое направление будет доступно для пассажиров с 27 октября 2019 года.
Вылет из аэропорта Бен-Гурион — в 23:25, прибытие в Одессу — в 02:15. Обратные рейсы будут осуществляться в ночь на понедельник и на четверг. Вылет из Одессы в 03:15, посадка в Тель-Авиве — в 06:15.
Цена билета стартует от 199 долларов. В стоимость билета входит провоз 8 кг ручной клади. Дополнительное место багажа обойдется в 35 долларов.
Как сообщалось ранее, авиаперевозчик SkyUp Airlines осенью 2019 года планирует открыть несколько регулярных рейсов по Украине: Киев — Львов, Киев — Харьков, Киев — Запорожье и Львов — Харьков.
Кроме того, авиакомпания Air Malta приняла решение об увеличении количества прямых авиарейсов в Украину.
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