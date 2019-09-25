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- 15:52 В Закарпатье проходят масштабные обыски с задержаниями: что об этом известно
В Закарпатье проходят масштабные обыски с задержаниями: что об этом известно (видео)
В Закарпатской области правоохранители проводят масштабные обыски. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.
«Спецоперация в Закарпатье. Обыски в Ужгороде, Мукачево и Хусте. В аэропорт с утра прилетел самолет Национальной гвардии, а через Нижние Ворота в область заехали более 80 следователей и спецназовцев из других регионов Украины. Причина — дело о покушении на начальника управления защиты экономики Иванкива. По моей информации, которую проверил из нескольких источников — обыски проводят и у экс-нардепов Павла Балоги и Михаила Ланя», — написал он.
По словам журналиста, уже есть первые задержанные.
«Арестован Михаил Даниил, официально — руководитель федерации бокса Закарпатья. Неофициально — бывший милиционер и руководитель охраны Андрей Стрижак. Кроме того, задержан подозреваемый — исполнитель стрельбы — действующий полицейский», — пишет Глагола.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве полиция обыскала кабинет директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Полицию вызвали, когда в кабинете руководителя ГБР обнаружили прослушивающее устройство.
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