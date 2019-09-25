24.02 / 24.31 26.29 / 26.73
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Закарпатье проходят масштабные обыски с задержаниями: что об этом известно (видео)

15:52 25 сентября 2019 667
Обыски
Инф. «ФАКТОВ»

В Закарпатской области правоохранители проводят масштабные обыски. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.

«Спецоперация в Закарпатье. Обыски в Ужгороде, Мукачево и Хусте. В аэропорт с утра прилетел самолет Национальной гвардии, а через Нижние Ворота в область заехали более 80 следователей и спецназовцев из других регионов Украины. Причина — дело о покушении на начальника управления защиты экономики Иванкива. По моей информации, которую проверил из нескольких источников — обыски проводят и у экс-нардепов Павла Балоги и Михаила Ланя», — написал он.

По словам журналиста, уже есть первые задержанные.

«Арестован Михаил Даниил, официально — руководитель федерации бокса Закарпатья. Неофициально — бывший милиционер и руководитель охраны Андрей Стрижак. Кроме того, задержан подозреваемый — исполнитель стрельбы — действующий полицейский», — пишет Глагола.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве полиция обыскала кабинет директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Полицию вызвали, когда в кабинете руководителя ГБР обнаружили прослушивающее устройство.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер