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Выступление Зеленского на Генассамблее ООН: полное видео
Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с первым официальным визитом в США, выступил на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Свою речь он начал с демонстрации собравшимся пулю калибра 12,7 мм и заявил, что подобная оборвала жизнь международно признанного тенора, солиста Парижской оперы Василия Слипака.
«Любая война сегодня — большая угроза всей цивилизации. В современном мире жизнь стоит 10 долларов», — констатировал Зеленский, назвав своей главной задачей деоккупацию Донбасса и Крыма, но «не ценой жизни украинских граждан».
По словам Зеленского, Украина всегда обеспечивала готовность решать проблемы мирным путем, однако в какой-то момент международные механизмы безопасности дали сбой.
В среду, 25 сентября, на полях Генассамблеи Зеленский также должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Напомним, Зеленский уже прокомментировал содержание своей телефонной беседы с американским лидером, формулировки в котором дали повод противникам Трампа инициировать процедуру его импичмента.
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