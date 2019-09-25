Топ-3 популярных туристических направлений среди украинцев

Пресс-релиз

С каждым годом количество путешествующих украинцев растет в среднем на 3%. Не стал исключением и 2019 год, причем спросом пользовались не только массовые направления, но и другие страны. Среди туристов появляется больше молодежи в возрасте 23−27 лет. Некоторые из них путешествуют самостоятельно, а кто-то отдает предпочтение пакетным турам, как готовым решениям, где ни о чем не нужно заботиться. Как выглядит топ-3 стран, куда с особым удовольствием летают украинцы — читайте в этой статье.

1. Обожаемые всеми туры в Египет пользуются спросом и зимой, и летом. Страна хороша тем, что на многочисленных курортах найдут то, что ищут, самые разные категории отдыхающих — и молодежь, и семьи с детьми, и влюбленные парочки. Стоимость недельного отдыха с питанием по системе «всё включено» стартует от 750 $ за двоих. Самые популярные курорты Египта — Шарм-эль-Шейх и Хургада, — порадуют гостей отелями с великолепным питанием, где не только креветки и кальмары, но и лобстеры на ужин, но ценник уже выше.

2. Летом без Турции — никуда. Эта колоритная страна радует изобилием различных форматов отдыха. Тут и пляжный релакс, и активные экскурсионные программы, и оздоровление, и шопинг. В зависимости от региона, выбранного для отдыха, путешествие будет таким, каким видит его турист. Турецкие отели славятся своими раскидистыми территориями, насыщенными анимационными программами и бесподобным питанием. Недельный отдых на двоих стартует от 800 € и главное — выбрать правильный отель для поездки.



3. Италия, регион Калабрия. Настоящее открытие в мире туризма за последние 5 лет. Туристический оператор TUI Ukraine запустил в продажу данное направление для украинцев в 2018 году, поставив в полетной программе один самолет в неделю. Высокий спрос на курорты Калабрии способствовали тому, что в 2019 году летом из Украины в Италию улетало по 2 самолета в неделю. Стоимость недельного отдыха для двоих — от 1300 €. Формат отдыха по-калабрийски приходится по душе истинным ценителям релакса.

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