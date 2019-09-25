Происшествия

Под Киевом мужчина утонул в своей машине: детали и фото с места трагедии

В Бориспольском районе Киевской области возле села Старое автомобиль утонул вместе с мужчиной. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киевской области.

По спецлинии «102» позвонил его друг, с которым они вместе отдыхали и сообщил, что авто ушло под воду и оттуда никто не выплыл. По данному факту проводится служебное расследование.

Сотрудники ГСЧС с помощью специальной техники извлекли из воды автомобиль, в котором нашли уже неживого человека. Им оказался 41-летний местный житель.

В ходе следственных действий воссоздали все детали трагического инцидента. Два родственника поехали на рыбалку. После того выпили водки и легли спать. Один заснул у костра, а другой в машине. От странного шума ночью проснулся человек на берегу и увидел как машина тонет в воде. Своего же друга он не нашел.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (несчастный случай) Уголовного кодекса Украины. Тело погибшего направлено на экспертизу для установления причины смерти. Проводится досудебное расследование.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году в октябре в Дарницком районе Киева спасатели вытащили из Днепра автомобиль с телом мужчины. Автомобиль находился на расстоянии 25 метров от берега и на глубине 6 метров.

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