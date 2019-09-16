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Новая трагедия с автомобилем УАЗ: трое мужчин попытались переехать реку вброд и утонули
В Свердловской области РФ три человека погибли на ушедшем под воду автомобиле. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, передает ТАСС.
По информации ведомства, пятеро россиян на УАЗе попытались пересечь вброд реку Ис около поселка Косья Нижнетуринского городского округа. В результате трое мужчин погибли, двум другим пассажирам, мужчине и женщине, удалось выбраться из тонущего транспортного средства.
Машину вместе с телами погибших извлекали из воды водолазы аварийно-спасательной службы города Лесного и пожарные 167-й пожарно-спасательной части города Нижняя Тура. Отмечается, что на операцию у них ушло более двух часов.
Следственные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России для двух семей из Республики Тыва поездка к целебному источнику стала последней в жизни. Семьи путешествовали на автомобиле «УАЗ-469» и, когда подъехали к реке Шуй в районе одноименного селения, решили, что внедорожнику удастся преодолеть водную преграду. Попытка форсирования реки оказалась неудачной: автомобиль опрокинулся, 12 человек оказались в воде. По последним данным, девять туристов, в том числе семеро детей погибли. Двоим пассажирам «УАЗа» удалось спастись, судьба еще одной женщины устанавливается.
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