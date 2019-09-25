Украинцев ожидают два бабьих лета: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

Общество и люди

Чем удивит погода в конце сентября и что нам готовит октябрь? С эти вопросами «ФАКТЫ» обратились к известным украинским синоптикам.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, в ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится.

— В четверг, 26 сентября, ожидаются небольшие дожди в западных, северных, большинстве центральных областей и Одесском регионе. Также в ночь на 27 сентября по всей стране, кроме востока, а днем — в южной части местами небольшие дожди, — рассказала Наталья Голеня. — На востоке в ближайшие две ночи возможны заморозки на грунте и в воздухе. Дневная же температура в Украине будет колебаться в пределах 12—18 градусов тепла.

В выходные по всей стране возможны небольшие дожди, на западе воздух прогреется до 22—23 выше нуля. 30 сентября будет преимущественно сухо. Ночная температура ожидается 7—12 градусов тепла, днем — 15—20 выше нуля. На юге, в Закарпатье и Прикарпатье столбики термометров могут подняться до отметки плюс 23 —25 тепла.

В четверг, 26 сентября, небольшие дожди пройдут практически по всей стране, кроме юга и Крыма. Скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду. Днем на севере Украины столбики термометров покажут 13—15 градусов тепла, а на юге поднимутся до плюс 19.

В пятницу, 27 сентября, скорость ветра не превысит 10 метров в секунду, дождь ожидается в южных областях и Крыму. Днем на западе, севере и востоке страны столбики термометров покажут 17—19 градусов тепла, а на юге ожидается 16—18 градусов.

В субботу, 28 сентября, дождь местами пройдет на западе Украины. Днем — небольшой ветер, до 8 метров в секунду. На западе ночью 8—10 градусов тепла, на востоке — не более 7 градусов. Днем на юге воздух прогреется до плюс 22, а на севере страны будет не более 19 градусов тепла.

В воскресенье, 29 сентября, задождит на востоке, севере, в центре и местами на западе. Будет ветрено, до 10 метров в секунду. Днем температура воздуха на севере поднимется до 17—19 тепла, а на юге и в Закарпатской области воздух прогреется до 22 градусов.

В понедельник, 30 сентября, небольшой дождь ожидается местами на западе. Ветер усилится, возможны порывы до 12 метров в секунду. Днем на юге Украины столбики термометров поднимутся до отметки 21—22 градуса тепла, а в Николаевской области они достигнут плюс 24, на западе, а местами и на востоке, ожидается 18—20 градусов тепла.

По словам народного синоптика Владимира Деркача, конец сентября принесет похолодание и дожди.

— Третья декада сентября начнется с похолодания и дождей, возможно, сильных, — рассказал народный синоптик. — Правда, в последние дни сентября столбики термометров, постепенно начнут подниматься. Но это потепления будет сопровождаться дождями.

— Какую погоду готовит украинцам октябрь?

— Начало второго осеннего месяца порадует хорошей погодой, правда, возможны небольшие дожди в начале и в конце первой десятидневки. А температура будет довольно комфортной как для октября. Вторая декада порадует коротким потеплением, так называемым бабьим летом. В конце этой декады придет похолодание, по ночам возможен даже небольшой мороз, днем воздух будет немного прогреваться. Это похолодание продлится до начала третьей декады октября, после чего основательно потеплеет. Так что будет и второе бабье лето.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань сказал, что не стоит рассчитывать в ближайшие дни на высокую температуру.

— Столбики термометров днем не поднимутся выше отметки 20 градусов тепла, а по ночам температура будет колебаться в пределах 5 градусов тепла. А вот октябрь принесет в Украину классическую осень, но и она будет разной на юге и севере, — сказал Горбань.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце сентября Землю накроют мощные магнитные бури.

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