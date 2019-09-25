Выпали все волосы и посыпались зубы: Собчак шокировала откровенным признанием (видео)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у певицы Светланы Лободы, в котором она рассказала об отношениях с Тиллем Линдеманном, травле в Украине, скандале с Сергеем Лазаревым и многом другом. Поговорили они также о детях. Лобода сказала, что хотела бы еще родить детей и видит себя матерью большого семейства. Между женщинами разгорелся горячий спор.

Собчак, которая воспитывает сына Платона от Максима Виторгана, шокировала откровенным признанием. Она заявила, что после беременности чувствовала себя, как при облучении радиацией — у нее выпадали волосы, посыпались зубы. Ксения призналась, что только сейчас привела здоровье в порядок, прибегая к ряду процедур.

Собчак считает, что роды приближают старость. Беременность, по мнению телеведущей, неблагоприятно влияет на организм женщины. С чем категорически не согласилась Лобода. «Я молодею после родов», — возразила она.

После этого высказывания Собчак захотела запустить чем-то в певицу.

«Ребят, не верьте вот в этот вот ****! Все, что она остальное говорит, может быть, это правда, но этот рассказ о том, как роды живительно влияют на женщин — это полный ****, не верьте этому. Я это тоже слышала до родов. У меня выпали все волосы, посыпались все зубы, как человек, который пережил радиацию. Я еле-еле прихожу в себя», — шокировала откровенным признанием телеведущая в ютуб-шоу «Осторожно, Собчак!».

Но Лобода стояла на своем. «У многих женщин после родов все намного лучше. Я не омолодилась, но я лучше стала выглядеть. Во время беременности я выгляжу очень классно. Если я сравниваю свои фотографии „до“ и „после“, я понимаю, что с каждой беременностью я все лучше», — сказала Лобода.

Напомним, певица воспитывает старшую дочь Еву, которую родила от хореографа Адрея Царя, и годовалую Тильду, отца которой не называет. Лободе приписывают роман с солистом группы Ramstein Тиллем Линдеманном. Но прямо на вопрос есть ли у них роман, певица не отвечает.

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