Шоу-бизнес

Все были против моего участия в проекте: MARUV о вылете из «Танців з зірками»

Неожиданным для многих поклонников шоу «Танці з зірками» («1+1») стал уход в пятом эфире проекта популярной певицы MARUV, которая недавно разозлила сеть выступлением в московском метро, и Джея. Их постановки неизменно вызывали ажиотаж у зрителей, но их часто критиковали судьи. Лишь Влад Яма из эфира в эфир восхищался неординарной парой и говорил, что ничего подобного в жизни не видел! Тем не менее Екатерина Кухар сравнила последнее выступление MARUV и Джея с номером в стриптиз-клубе.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» MARUV рассказала, почему плакала в финале и как научилась танцевать на каблуках.

— Говоря прощальное слово, вы не смогли сдержать слез…

— Конечно, мне не хотелось покидать проект! Мы с Джеем планировали показать зрителям еще много крутых постановок. Просто в финале был такой сентиментальный момент, что я не смогла сдержаться. К тому же главной причиной моих слезы, наверное, была усталость. За последний месяц у меня не было выходных, приходилось спать по три-четыре часа в сутки. Постоянные перелеты, пять-шесть концертов в неделю, еще и подготовка к прямому эфиру.

— Как думаете, чего вам не хватило, чтобы остаться в проекте?

— Полагаю, что мне не хватило элементарного — времени на подготовку. Для того чтобы вплотную заниматься танцами и показывать крутые результаты, нужно было освободить свой график, убрать все гастроли и заниматься только подготовкой. К сожалению, сейчас я себе такого позволить не могу. На мне лежит ответственность за очень многих людей, у меня большая команда, и я не могу оставить их без работы.

— Ваш последний номер на паркете Екатерина Кухар сравнила с выступлением в стриптиз-клубе. Как родился этот танец?

— Все очень просто. Совсем недавно вышел фильм «Стриптизерши», мы с девочками ходили на премьеру, и нам очень понравилось. Так и родилась идея этого танца.

— Значит, автором всех ваших постановок были вы сами?

— Я и целая команда хореографов: Артем Лазарев, Лена Мещерякова, Виталик Загоруйко. Но идеи действительно придумывала сама. Хореографы лишь помогали мне оттачивать технику. Конечно, не обходилось без поддержки и девочек из моего балета. Что касается танца «пацандобль», то мы с Джеем придумали и поставили его сами.

— Кстати, сколько латекса пошло на ваши костюмы?

— Мы недавно подсчитали, что на все мои концертные костюмы за период танцевального шоу ушло 30 метров латекса.

— Как долго учились танцевать на таких острых и высоких каблуках?

— Все это я начала осваивать в прошлом году. Чтобы научиться чувствовать себя комфортно на таких каблуках и хотя бы немного освоить технику танца, мне понадобился месяц. Дальше уже концерт за концертом, и я все больше начала чувствовать себя уверенней.

— Тем не менее судьи все время требовали, чтобы вы наконец показали танцевальное мастерство…

— Как это я «не показывала танцевальное мастерство»?!

— Ну все требовали, кроме Влада Ямы — он был в восторге от ваших постановок.

— Мне кажется, мое танцевальное мастерство всегда было на достойном уровне! Просто судьи каждый раз требовали от нашей пары все больше и больше — требования ко мне были выше, чем к остальным участникам. Судьи были более придирчивыми — даже по сравнению с теми, кто вообще никогда не танцевали! Судьям хотелось все более сложной постановки, более сложных номеров. Но при этом они, возможно, забывали, что мой основной род деятельности — это музыка, а танцы — лишь мое хобби. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что я уделяла этому проекту все свое свободное время. И, как показывают просмотры в YouTube, зрители были в восторге от постановок нашей пары. А для меня они — самые главные судьи.

— Что было для вас самым сложным в обучении танцам?

— Мне кажется, сложности были связаны не с танцами. Трудностей с новыми стилями я не испытывала, с какими-то я уже была знакома. Самым сложным для меня было после перелетов, концертов и бессонной ночи ехать на съемочную площадку, сниматься, а потом собирать вещи и вновь улетать дальше — на концерт. Вот это реально представляло для меня огромную трудность!

— Обычно участники «Танців з зірками» худеют за время проекта.

— А вот я совсем не похудела. Ничего не скинула, так как мой организм давно уже привык к нагрузкам. Для него все, что происходило на тренировках и паркете, не было стрессом. Это обычная моя история. Хотя, возможно, если бы у меня было больше времени на сон, я бы похудела.

— Вы показали действительно отличную растяжку. Как долго занимаетесь?

— На самом деле надо признать, что у меня средняя растяжка. Просто мне нужно периодически заниматься, чтобы не «задеревенеть». Наверное, мышечная память осталась с детства. Тогда я занималась танцами и садилась на шпагат, поэтому сейчас мне было тоже легко.

— Что вы мечтали станцевать на проекте?

— Я очень хотела станцевать танго и хип-хоп. Но, увы, на этом проекте свою мечту уже не реализую. Зато, возможно, станцую в каком-то другом или в своем новом шоу.

— Не жалеете, что согласились участвовать в «Танцях…»?

— Нет, совершенно! Для меня это был интересный опыт. Я очень хотела попробовать, как это — поучаствовать в шоу. Хотя, признаюсь, моя команда была категорически против. Все прекрасно понимали, что на это у меня совершенно нет времени. Но мы решили рискнуть и попробовать ради исполнения моей детской мечты.

Ранее MARUV прокомментировала свой вылет из проекта.

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