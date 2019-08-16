Интервью со звездой

В четверг, 15 августа, в Европе стартовал прокат нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Украина не стала исключением. В США эта картина за две недели собрала в кинотеатрах 108 миллионов долларов. Многие критики считают ее лучшей работой Тарантино за 25 лет его карьеры после «Криминального чтива». Зрители уверены, что этот ностальгический гимн Голливуду конца 60-х заслуживает того, чтобы получить хотя бы парочку «Оскаров». Так сложилось, что Тарантино как режиссер пока еще ни разу не удостоился награды Американской киноакадемии. У него есть два «Оскара», но как у сценариста за фильмы «Криминальное чтиво» и «Джанго освобожденный». Брэд Питт как актер трижды номинировался на «Оскар» («12 обезьян», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Человек, который изменил все»), но свою единственную пока премию киноакадемии получил в качестве продюсера драмы «12 лет рабства». Марго Робби пока в своем активе имеет только одну номинацию на «Оскар» — за главную женскую роль в картине «Я, Тоня». Ветеран Голливуда 83-летний Брюс Дерн выдвигался на соискание премий Американской киноакадемии в 1978 году за роль в драме «Возвращение домой» и в 2013 году за роль в «Небраске». Аль Пачино девять раз номинировался на «Оскар», но получил в итоге заветную статуэтку один раз — за исполнение главной роли в фильме «Запах женщины». Леонардо Ди Каприо получил главный кинотрофей только с шестой попытки за роль в драме «Выживший». Теперь очевидно, какую блестящую команду удалось собрать Тарантино, чтобы рассказать зрителям свою историю о том Голливуде, который он обожает, но которого больше не существует. А «ФАКТАМ», в свою очередь, удалось получить от The Interview People эксклюзивное право на публикацию в Украине этой потрясающей беседы, в которой приняли участие Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби!

«Я надевала украшения Шэрон Тейт во время съемок. Мне словно передалась ее энергетика»

— Марго! Первый вопрос позвольте задать вам. Это ваш первый опыт работы с Квентином Тарантино. Реальность оправдала ожидания?

— Знаете, я миллион раз представляла себе, как буду сниматься у Тарантино. Это была моя мечта. Но мне казалось, что в его фильмах кровь течет рекой, множество драк, стрельбы, безумных трюков. И вдруг я увидела совсем другого Квентина. Ничем подобным из того, что я себе представляла, мы не занимались. Вместе ходили по магазинам, смотрели кино, обедали. Порой у меня возникало ощущение, что мы с ним старые подруги. Это было так здорово и так по-девчоночьи. Признаюсь, года два назад я написала Тарантино письмо, в котором рассказала, как хочу сниматься у него. Однако не рискнула его отправить.

— Почему?

— Мне казалось, что я как актриса еще не достигла того уровня, чтобы сниматься у Квентина. Когда был завершен монтаж фильма «Я, Тоня», мне впервые понравилась собственная игра. Но все равно еще ждала некоторое время. И только когда узнала, что Тарантино ищет актрису на роль Шэрон Тейт (известная актриса, жена режиссера Романа Полански, которую летом 1969 года зарезали члены секты, известной как «Семья Мэнсона». — Ред.), решилась отослать ему свое письмо. И чудо произошло! Квентин пригласил меня на встречу, и мы долго обсуждали с ним сценарий.

Марго Робби долго мечтала о том, чтобы сняться у Квентина Тарантино, и удача улыбнулась актрисе — режиссер доверил ей роль Шэрон Тейт

— Говорят, Дебре Тейт так понравилось, как вы играете ее младшую сестру, что она принесла вам несколько украшений, принадлежавших Шэрон. И вы надевали их?

— Со стороны Дебры это было невероятно трогательно. Конечно, я надевала украшения Шэрон во время съемок. Мне словно передалась ее энергетика. А еще, я уверена, эти вещи стали для меня талисманом. Они будто защищали меня от ошибок.

«Очень трудно передать чувства и поступки наших героев, не представляя их прошлого»

— Леонардо, вы, актер, играете в этом фильме актера, который играет другого актера. Не запутались в этих перевоплощениях?

— Иногда голова шла кругом (смеется). А если серьезно, то рядом со мной всегда были режиссер и коллеги, которые приходили на помощь, если что-то шло не так. Я уже как-то говорил, что Тарантино помог нам с Брэдом придумать историю о прошлом наших героев. Ее нет в фильме, но она помогла глубже разобраться в характерах, которые нам предстояло сыграть. Это удивительное путешествие, которое сдружило нас с Питтом.

— Брэд, вы согласны с Лео?

— На все сто! Я так скажу. В картине показаны три дня жизни наших героев. И очень трудно передать их чувства и поступки, не представляя их прошлого. Чтобы зрители поверили, нужна история. И Квентин помог нам ее представить. Он выложил столько идей и деталей из прошлой жизни Рика и Клиффа (имена главных героев фильма. — Ред.), что их хватит на съемки двух приквелов. А я признаюсь, что вовсе не откажусь сниматься в этих фильмах, при условии, что режиссером будет Тарантино, а моим напарником — Ди Каприо. Работать с ними было весело.

— Лео играет актера, а Брэд — его дублера, каскадера, друга. Между Риком и Клиффом сложились почти братские отношения…

— Действительно, Клифф еще и телохранитель Рика.

— Хочу спросить каждого из вас вот о чем. Если бы у вас были дублеры в реальной жизни, в каких ситуациях вы бы обращались к ним за помощью? В каких случаях хотели бы, чтобы вас заменили?

Ди Каприо: — Честно говоря, при любой возможности (смеется).

Робби: — Если бы кто-то мог вместо меня совершать все эти перелеты и торчать часами в аэропортах, я была бы счастлива.

Ди Каприо:— Черт! Я прослушал вопрос. Так вы говорили о дублере в реальной жизни?

— Именно. О каких-то ситуациях, которые возникают каждый день.

Ди Каприо: — Многие мои знакомые и подружки, оказываясь со мной на улице и наблюдая, как ведут себя папарацци при виде меня, не раз советовали завести двойника. Но я в эту идею не верю. Она не работает. Папарацци достанут вас так или иначе. Но мы же рассуждаем сейчас гипотетически? Поэтому скажу так: было бы здорово иметь дублера, чтобы он разбирался с папарацци.

Питт: — Отличный выбор, Лео! Я бы тоже согласился на дублера, чтобы папарацци отстали от меня.

«Времена, когда дублер становился ангелом-хранителем кинозвезды, давно миновали»

— В фильме звучит много замечательной музыки. Особенно когда Рик и Клифф едут или сидят в машине. А какую музыку вы предпочитаете слушать, когда находитесь за рулем?

Робби: — Вы не поверите, но мой плей-лист состоит исключительно из песен, звучавших в разные годы в фильмах Тарантино. У него отличный музыкальный вкус.

Ди Каприо: — Однажды я случайно наткнулся на радиостанцию, которая все время крутит в эфире музыку 40-х годов XX века. Настоящая скука, доложу я вам, но в итоге мне стало нравиться.

Питт: — Некоторые мои знакомые слушают в машине исключительно классику. При этом, изображая из себя интеллектуалов, следят за каждой юбкой на улице. Признаюсь, у меня это вызывает смех. Лично я слушаю в машине не музыку, а комиков в жанре stand-up. Если хотите, это мой пунктик.

— Еще вопрос для всех. В фильме много курят. Это плохая, вредная привычка того времени. А у вас есть плохие привычки?

Ди Каприо: — Постоянно тереблю свои волосы. Это ужасно (смеется).

Питт: — Отвечу коротко: сигареты.

Робби: — Я слишком нерешительна… Всегда откладываю дела на последний момент.

— Вернемся к отношениям между актерами и дублерами. У кого-нибудь из вас была такая крепкая дружба с вашим дублером, как показано в фильме?

Питт: — У меня не было. Время другое. Но я знаю, что в те годы, а потом и в 70-е, такая дружба была обычным делом. Актер работал с одним и тем же дублером годами. Например, Стив Маккуин и Бад Экинс. А вы, кстати, знали, что в легендарном фильме «Буллитт» Маккуин выполнял сам только часть трюков? И ни одного — с автомобилями! Там есть невероятная сцена с погоней. Так вот, ее снимали в несколько этапов, потому что Экинс был и тем, кто догонял, и тем, кто убегал. Да, он вел обе машины!

Ди Каприо: — Это удивительная история, согласен. Но времена, когда дублер становился фактически членом семьи, ангелом-хранителем и даже психотерапевтом кинозвезды, давно миновали.

Питт: — Психотерапевтом? Это ты хорошо сказал. Психиатры могут выписывать рецепты на наркотические препараты (смеется).

Брэд Питт играет в фильме «Однажды в… Голливуде» дублера героя Леонардо Ди Каприо

— Скажите, Лео и Брэд, а вы были дружны до съемок у Тарантино?

Питт: — Думаю, нет. Конечно, мы были знакомы. В киношной среде все так устроено, что люди периодически сталкиваются друг с другом вне съемочной площадки. Например, на какой-нибудь церемонии награждения. Ты год активно снимаешься, а потом приходишь на очередное подведение итогов. Так что мы с Лео, конечно, пересекались, но это нельзя назвать дружбой. К тому же посмотрите на нас. Мы же такие разные. Лео больше похож на бизнесмена или на банкира. А я со своими татуировками — типичный битник. Мне уже 55 лет, а ему — 44. Он ни разу не был женат, а я уже дважды разведен. У него нет детей, а у меня их шестеро.

Ди Каприо: — Но теперь мы стали друзьями, не так ли? Несмотря на все наши различия.

— И в чем вы видите преимущества таких отношений?

Питт: — В ежедневных ужинах при свечах. Простите, я сегодня в каком-то игривом настроении (смеется). Если серьезно, этот фильм Тарантино лично для меня напоминает поездку двух человек в автомобиле. Сначала попутчики присматриваются друг к другу, притираются, а потом между ними возникают такие отношения, что в следующий раз, когда садишься в машину, очень хочется, чтобы этот человек снова поехал с тобой. Поэтому я очень надеюсь, что это не последняя картина, в которой мы снялись с Лео.

«Актеры охотятся за хорошими ролями, продюсеры — за хорошими актерами»

— А вы прежде никогда не были конкурентами? Вам не предлагали одни и те же роли?

Ди Каприо: — Возможно, такое и случалось, но я не припомню ничего конкретного. В Голливуде сценарии ходят по кругу. Актеры охотятся за хорошими ролями, продюсеры — за хорошими актерами. Вполне возможно…

Питт: — Никогда этого не говорил раньше. Я отказался сниматься в «Титанике».

Ди Каприо: — Не знаю, ты серьезно или продолжаешь шутить, но скажу так: мы с Брэдом давно уже находимся в той счастливой категории актеров, которые имеют право выбора. Можем отклонить любую роль, если она нам не нравится.

Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Брэд Питт очень сдружились во время съемок

— Как считаете, вам повезло, что начали свои карьеры в 90-х, а не в 60-х?

Питт: — Вы серьезно? Для меня 60-е — это удивительное время. Сколько прекрасных фильмов было снято тогда. Они стали классикой. Я готов пересматривать их снова и снова. Кстати, так и делаю. Взять хотя бы «Бонни и Клайд» с Уорреном Битти. Или «Беспечный ездок» Денниса Хоппера. Что там еще? Меня так расстроил ваш вопрос, что все вылетело из головы. Лео, помогай.

Ди Каприо: — Я бы в этот список добавил «Выпускника» с Дастином Хоффманом…

Питт: — Ну конечно! Замечательный фильм, который оказал огромное влияние на весь кинематограф. Да что там кинематограф! На все наше общество. А потом пришли 70-е. И это тоже было чудесное время. Начали снимать Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форд Коппола. Разве только они?! Какие фильмы появились! «Собачий полдень» с Аль Пачино, «Французский связной» с Джином Хэкменом. Господи, я только называю эти картины, а у меня уже мурашки бегут. Я тут недавно общался с группой молодых людей, и, как оказалось, никто из этих 20-летних никогда не смотрел «Крестный отец», «Полет над гнездом кукушки», «Собачий полдень»! Едва не поколотил их. Это было другое время и совсем другое кино. Жаль, что с нами нет Тарантино сейчас. Он бы вам рассказал после такого вопроса. Либо встал и ушел, хлопнув дверью, либо вы бы никогда не расшифровали ваше интервью до конца. Квентин — ходячая энциклопедия кино. Он помнит все имена, названия, даты. Да что там! Он помнит в деталях каждую сцену из любого фильма.

«Неправильно утверждать, что Квентин уходит из кино»

— Как думаете, Тарантино блефует, когда утверждает, что завершает свою карьеру?

Питт: — Нет. Он говорит это со всей серьезностью. Но неправильно утверждать, что Квентин уходит из кино. Он намерен завершить режиссерскую карьеру. Поверьте, Тарантино не шутит, говоря о 10 фильмах, которые был намерен снять, когда брался за «Криминальное чтиво». Но на этом его творческая карьера не заканчивается. Он — прекрасный сценарист. Ему хочется попробовать себя в качестве писателя или драматурга. Есть еще сериалы, там он пока не работал, а сейчас это невероятное поле деятельности. Телевидение стало совсем другим. Так что мы еще не раз услышим Тарантино, уверен в этом. А вот насчет 10 фильмов он не блефует.

— Что отличает его от других режиссеров?

Ди Каприо: — Брэд уже говорил сегодня, что Квентин — это ходячая энциклопедия. Поэтому для него важна малейшая деталь. Он рассказывает историю как никто другой. Это похоже на разговор старых приятелей. Они вспоминают вместе, перебивают друг друга, перескакивают с одного эпизода на другой. И только к концу вырисовывается цельная картина. Яркие обрывки воспоминаний складываются вместе, и ты говоришь «ах»!

Питт: — Хочу добавить, что истории Тарантино всегда аутентичны. Я не филолог, но мне почему-то сейчас пришло в голову такое сравнение. Когда Квентин снимает фильм, он становится существительным, глаголом и прилагательным в одном лице. Я бы охарактеризовал его стиль новым термином — «тарантиноизм» (смеется). Еще есть Скорсезе. Боюсь, что больше сегодня нет, кроме них, в Голливуде режиссеров, которые способны чувствовать все нюансы, а главное, передавать их зрителю. Индустрия кино снова переживает переломный момент, и мы являемся его частью. Мне очень хочется увидеть результат. Любопытство распирает. Боюсь, что мы с Лео сегодня выглядим уже динозаврами.

— Вы с таким упоением рассказываете о 60-х, а ведь именно тогда произошло это страшное убийство, о котором рассказывается в фильме. Вот Марго играет Шэрон Тейт, которую зарезали в ее собственном доме. Убийцы не пощадили ее, хотя она была на девятом месяце беременности. Вспороли живот, убили и Шэрон, и ее еще не родившегося ребенка. После случившегося то время не выглядит уже таким радужным. Это произошло ровно 50 лет назад.

Ди Каприо: — Подождите, я как-то раньше не задумывался о том, что фильм вышел ровно через 50 лет после этого убийства!

Питт: — Ты серьезно? Да об этой годовщине трубят уже целый год!

Ди Каприо: — Выходит, Тарантино заранее написал сценарий, держа эту дату в голове?

Питт: — Тебя это расстраивает?

Ди Каприо: — Нет, но для меня это кое-что меняет. Знаете, я родился спустя пять лет после того, как Америку потрясла история этой секты — «Семьи Мэнсона». Но мои родители не раз рассказывали о том, что именно гибель Шэрон Тейт и другие убийства, совершенные последователями Чарльза Мэнсона, послужили концом эпохи хиппи. Люди были напуганы. Они больше не чувствовали себя в безопасности. Это был крах эпохи невинности. Мои родители до сих пор считают себя «детьми цветов» и слушают старые песни. Но это уже ностальгия, а не идеология.

Питт: — Согласен. Мне было тогда почти шесть лет. Но я очень хорошо помню, как после 9 августа 1969 года мы и все наши соседи вдруг стали запирать на ночь входные двери. Люди побогаче бросились устанавливать сигнализацию. Ни о каком доверии речь больше не шла. Меня и моего младшего брата Дугласа загоняли домой засветло. А Джули, наша сестра, родилась в 1969 году. И мама жутко боялась, что с ней что-нибудь случится. История Шэрон Тейт произвела на нее неизгладимое впечатление. Сегодня тоже все меняется. Согласитесь, в Америке то и дело звучат выстрелы. Ты уже не чувствуешь себя в безопасности ни в торговом центре, ни в кинотеатре, ни в закусочной. Возможно, это началось как раз ровно 50 лет назад, не знаю. Но эта мысль пришла мне в голову.

«Кое-что останется в кино таким же, как было всегда»

— Как вы думаете, люди будут вспоминать эту историю в 2069 году?

Питт: — Не знаю. Думаю, будут. Ностальгия свойственна большинству из нас. Поэтому людям так нравятся старые фильмы.

Ди Каприо: — Лично я вообще смотрю только старое кино. Когда фильм понравился, его будут обсуждать и вспоминать на протяжении многих лет. И даже с теми переменами, о которых говорил сегодня Брэд, уверен, кое-что останется в кино таким же, как было всегда.

Питт: — Может быть, ты и прав. Когда я начинал карьеру, моими кумирами были Микки Рурк и Шон Пенн. Они всегда играли крутых парней. При этом не были качками. Их крутость заключалась в другом. Это были обычные парни, оказавшиеся в непростой ситуации. И они не сдавались. Я им верил. Признаюсь, не верил Шварценеггеру и Сталлоне. А им верил. Я уже сравнил нас с Лео с динозаврами. А в начале 90-х Арни и Слай казались мне динозаврами. И я даже гордился тем, что участвовал в разрушении стены, сложенной из боевиков с их участием. Выражаюсь фигурально, вы понимаете. Сегодня понятие мужественности в кино и обществе снова изменилось. Помните, кто считался эталоном мужской сексуальности в 60-х и 70-х? Дастин Хоффман, Джек Николсон, Питер Фонда, Стив Маккуин, Аль Пачино, Роберт Редфорд, Пол Ньюмен. Разве среди них были качки? Потом пришла эра Сталлоне и Шварценеггера. Я не говорю, что это было плохо. Просто изменились вкусы. Сейчас мы снова являемся свидетелями прихода нового калибра. Речь идет не только о внешности и объеме мышц. В моде снова, если хотите, интеллигенты.

— Скажите, с чем можно в настоящее время сравнить потрясение, которое пережил Голливуд после 1969 года? Происходили ли в последнее время события подобного эффекта?

Питт: — Харви Вайнштейн! А можно о нем говорить? (Смеется.)

— Вы хотите сказать, что мы снова потеряли невинность?

Питт: — Думаю, да. Скандал с Вайнштейном изменил отношение людей к Голливуду. Теперь в представлении многих зрителей Фабрика грез ассоциируется с порностудией, хотя это вовсе не так. Многие прекрасные кинематографисты уже пострадали. И, уверен, это еще не конец.

Ди Каприо: — Действительно, взять хотя бы Тарантино. Такой известный режиссер, но даже он с трудом нашел деньги на съемки «Однажды в… Голливуде». А все потому, что все свои предыдущие фильмы снимал с Вайнштейном. Теперь Квентину это припомнили.

«Моя собака сжевала реквизит»

— Вы помните свой первый день или месяц в Лос-Анджелесе?

Ди Каприо: — Скажу честно, не очень. Я ведь родился в этом городе. Не знаю ни одного человека, который помнил бы первый месяц своей жизни.

Питт: — А я родился в Оклахоме. Потом мы перебрались в Миссури. Так что я отлично помню свой первый день в Калифорнии. Я приехал покорять Голливуд! И первым делом отправился в «Макдоналдс», где устроился на работу. Нужны были деньги. Мне пообещали платить 25 долларов в неделю, и я с радостью подписал нужные бумаги. А следующие три дня потратил на визиты в агентства в поисках основной работы. Со мной согласились сотрудничать три из них. Я колесил по Лос-Анджелесу на своем убитом Datsun.

Ди Каприо: — У тебя был автомобиль Datsun 210?

Питт: — Нет, мой друг — 300ZX. И я этим жутко гордился.

— У нас есть традиционный вопрос, который мы задаем всем кинозвездам. Вы берете после съемок что-нибудь из реквизита на память?

Робби: — Мне нравится брать какую-нибудь одежду. Я ее не ношу, держу в шкафу. Иногда достаю и вспоминаю, как проходили съемки.

Ди Каприо: — Честно, ни разу ничего подобного не делал. Может, со мной что-то не так? (Смеется.)

Питт: — О, у меня целая история по этому поводу. Кроме жанра stand-up есть еще один пунктик. Это шляпы. Я их раньше обожал. И решил, что буду забирать после съемок каждого фильма шляпу. Мечтал создать такую коллекцию. Сначала все шло прекрасно. Но в 1992 году я принес домой шляпу, в которой ловил рыбу во время съемок фильма «Там, где течет река». Она была такая классная! Но понравилась не только мне, а еще и моей собаке. Она просто сжевала шляпу. Я грубо выругался, когда увидел это. С тех пор ничего не беру себе после окончания съемок.

Напомним, мировая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на 72-м Каннском международном кинофестивале, о чем «ФАКТЫ» подробно рассказывали. Брэд Питт, Квентин Тарантино, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби присутствовали на премьерном показе, что вызвало небывалый ажиотаж (читайте об этом в публикации Леонардо Ди Каприо в Каннах изменил Брэду Питту с Орландо Блумом (фото, видео).

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Jason Adams/The Interview People). Фото Getty Images



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