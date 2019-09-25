Спорт

Сенсационный «Ингулец» второй сезон подряд выбил «Карпаты» из Кубка Украины в серии пенальти (видео)

В среду, 25 сентября, состоялись поединки третьего предварительного раунда Кубка Украины с участием пяти клубов элитного дивизиона.

На этом этапе состязаний премьер-лига лишилась только одного представителя. По иронии судьбы, «Карпаты» второй сезон подряд вылетели из турнира, проиграв по пенальти представителю первой лиги «Ингульцу» из Петрово, который в мае сенсационно играл в кубковом финале против «Шахтера».

Лишь в овертайме смогла победить в селе Демидов Киевской области, где своих соперников принимает второлиговый «Диназ», сражающаяся на трех фронтах «Александрия». Справедливости ради отметим, что гости приехали на игру без главного тренера Владимира Шарана и резервным составом.

Кубок Украины. Третий предварительный раунд



25 сентября (среда)

«Агробизнес» (Волочиск) — «Днепр-1» — 1:3 (Черненко, 75 — Булеца, 19, Кулиш, 27, Коркишко, 65).

«Диназ» (Вышгород) — «Александрия» — 0:1 в дополнительное время (Глоба, 104).

«Кремень» (Кременчуг) — «Олимпик» (Донецк) — 2:3 (Сидоренко, 9, Кошман, 76 — Чарльз, 14, Зотько, 41, с пенальти, Г. Пасич, 54).

«Николаев» — «Черноморец» (Одесса) — 1:0 (Панасенко, 77). На 87-й минуте удален Павлов («Черноморец»).

«Буковина» (Черновцы) — «Львов» — 0:2 (Ренар, 17, 79)

«Минай» (Ужгород) — «Волынь» (Луцк) — 1:0 (Маик, 85). На 56-й минуте удален Стрижеус, а на 79-й — Карпенко (оба — «Волынь»).

«Ингулец» (Петрово) — «Карпаты» (Львов) — 0:0. По пенальти — 7:6. На 114-й минуте удален Элла Кен («Ингулец»).

«Альянс» (Липовая Долина) — «Балканы» (Заря) — 1:0 (Шарай, 36).

«Оболонь-Бровар» (Киев) — «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни) — 0:2 в дополнительное время (Билый, 109, Котляр, 120+1).

Еще один матч «Рух» (Винники) — «Мариуполь» состоится 2 октября.

Напомним, что победители матчей вышли в 1/8 финала, где к ним присоединятся команды, занимающие в УПЛ 1—6-е места. Поединки состоятся 30 октября (дата жеребьевки станет известна позже).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в матче премьер-лиги на 91-й минуте вырвало победу в Мариуполе.

Фото ФК «Карпаты»



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