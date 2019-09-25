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Мир

Крики и паника: в России произошло очередное ЧП с самолетом (видео)

20:48 25 сентября 2019 337
На месте инцидента
Инф. «ФАКТОВ»

В Барнауле совершил жесткую посадку пассажирский самолет Boeing 767. Во время приземления у воздушного судна загорелась правая стойка шасси, сообщают российские Telegram-ресурсы. Напомним, ранее в аэропорту «Шереметьево» самолёт авиакомпании «Россия» загорелся перед взлетом.

Жесткая посадка Boeing привела к травмированию 23 пассажиров, пятерым из которых понадобилась госпитализация. В МЧС России заявили, что 5 пострадавших были госпитализированы.

Всего на борту находились 330 пассажиров и 10 членов экипажа.

Известно, что самолет совершал полет из Вьетнама.

В кадрах опубликованного видео люди бьются в панике, опасаясь возгорания самолета.

Напомним, в конце августа при экстренной посадке частного самолета в России погибли два человека.

Фото МЧС России

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