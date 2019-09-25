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Происшествия

Пожар в "Токио Стар": пострадавшим выделили компенсацию

21:36 25 сентября 2019 77
Пожар в гостинице
Инф. «ФАКТОВ»

Семьям погибших при пожаре в одесской гостинице «Токио Стар» в ночь на 17 августа выплатят по 50 тысяч гривен, а пострадавшим — вдвое меньше. Такое решение приняли в городском совете Одессы (распоряжение было подписано 24 сентября), сообщает УНИАН.

Выплатой соответствующих средств, которые назвали адресной помощью пострадавшим, будет заниматься департамент труда и социальной политики городского совета.

Во время пожара в гостинице находилось 200 постояльцев, погибли 9 человек, еще 10 человек пострадали.

Напомним, Одесская обладминистрация собиралась выделить по 100 тысяч гривен семьям погибших постояльцев. Между тем дочь жительницы Австралии, погибшей в результате ночного пожара в отеле, в настоящее время требует выплатить ей миллион долларов.

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