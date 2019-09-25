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Пожар в "Токио Стар": пострадавшим выделили компенсацию
Семьям погибших при пожаре в одесской гостинице «Токио Стар» в ночь на 17 августа выплатят по 50 тысяч гривен, а пострадавшим — вдвое меньше. Такое решение приняли в городском совете Одессы (распоряжение было подписано 24 сентября), сообщает УНИАН.
Выплатой соответствующих средств, которые назвали адресной помощью пострадавшим, будет заниматься департамент труда и социальной политики городского совета.
Во время пожара в гостинице находилось 200 постояльцев, погибли 9 человек, еще 10 человек пострадали.
Напомним, Одесская обладминистрация собиралась выделить по 100 тысяч гривен семьям погибших постояльцев. Между тем дочь жительницы Австралии, погибшей в результате ночного пожара в отеле, в настоящее время требует выплатить ей миллион долларов.
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