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Кристин Лагард нашли замену: что известно о новой главе МВФ
Исполнительный совет Международного валютного фонда избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя финансовой организации. Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам заседания совета, пишет Интерфакс.
«Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность управляющего директора и председателя Исполнительного совета МВФ на пятилетний срок полномочий, начинающийся 1 октября 2019 года», — сказано в документе.
Георгиева станет первым в истории МВФ руководителем из страны с развивающейся экономикой. Она вступит в должность с 1 октября.
Конкурентов у гражданки Болгарии на выборах не было: ее кандидатура оказалась единственной, выдвинутой к дедлайну 6 сентября. Но даже если выборы и не были бы безальтернативными, это не могло повлиять на их результат, ведь у стран ЕС, выдвинувших Георгиеву, в сумме было 44% голосов.
Георгиевой сейчас 66 лет. Ранее она была членом Еврокомиссии, а в последнее время — исполнительным директором Всемирного банка. В начале сентября Совет управляющих МВФ снял любые возрастные ограничения для должности директора-распорядителя. До этого главой фонда не мог стать человек в возрасте 65 лет и старше, а уже избранный директор не мог продолжать работу после 70-летия. Сняв возрастные ограничения, МВФ открыл дорогу к должности 66-летней Георгиевой.
Место главы МВФ стало вакантным после того, как 16 июля француженка Кристин Лагард сложила с себя полномочия директора-распорядителя фонда из-за выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка. В переходный период обязанности директора исполняет первый заместитель Лагард американец Дэвид Липтон.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что Кабмин не намерен прекращать сотрудничество с Международным валютным фондом и рассчитывает, что работа с ним по новой программе с начнется еще до конца года.
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