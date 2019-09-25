Кристин Лагард нашли замену: что известно о новой главе МВФ

Мир

Исполнительный совет Международного валютного фонда избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя финансовой организации. Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам заседания совета, пишет Интерфакс.

«Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность управляющего директора и председателя Исполнительного совета МВФ на пятилетний срок полномочий, начинающийся 1 октября 2019 года», — сказано в документе.

Георгиева станет первым в истории МВФ руководителем из страны с развивающейся экономикой. Она вступит в должность с 1 октября.

Конкурентов у гражданки Болгарии на выборах не было: ее кандидатура оказалась единственной, выдвинутой к дедлайну 6 сентября. Но даже если выборы и не были бы безальтернативными, это не могло повлиять на их результат, ведь у стран ЕС, выдвинувших Георгиеву, в сумме было 44% голосов.

Георгиевой сейчас 66 лет. Ранее она была членом Еврокомиссии, а в последнее время — исполнительным директором Всемирного банка. В начале сентября Совет управляющих МВФ снял любые возрастные ограничения для должности директора-распорядителя. До этого главой фонда не мог стать человек в возрасте 65 лет и старше, а уже избранный директор не мог продолжать работу после 70-летия. Сняв возрастные ограничения, МВФ открыл дорогу к должности 66-летней Георгиевой.

Место главы МВФ стало вакантным после того, как 16 июля француженка Кристин Лагард сложила с себя полномочия директора-распорядителя фонда из-за выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка. В переходный период обязанности директора исполняет первый заместитель Лагард американец Дэвид Липтон.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что Кабмин не намерен прекращать сотрудничество с Международным валютным фондом и рассчитывает, что работа с ним по новой программе с начнется еще до конца года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter