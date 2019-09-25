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Зеленский прокомментировал возможность присоединения США к нормандскому формату
Ближайший саммит в нормандском формате по ситуации на Донбассе пройдет без участия Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.
По словам главы государства, он призвал Трампа присоединиться к разрешению конфликта на востоке Украины. Однако Зеленский отметил, что ближайшая нормандская встреча пройдет без участия США.
«Дату (саммита — ред.) мы ждем, дата пока не согласована. Обращался к Трампу чтобы он присоединился к решению наших проблем, но не для того, чтобы он сейчас присоединился к нормандскому формату. Сейчас нам нужно встретиться в том формате, который есть (Украина, Россия, Германия и Франция)»,— заявил Зеленский.
Также в ходе встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обсуждался языковой вопрос в Украине и оккупация Россией Крыма.
«Говорили о Крыме. Я ему объяснил, что это наша земля, у нас нет вопросов по поводу языка, язык у нас один — украинский. Мне кажется, что он согласен, что это наша земля, и они будут нам помогать», — рассказал Зеленский.
Напомним, в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Зеленский также заявил, что Украине нужна не помощь, а настоящая поддержка. Он отметил, что Украина является самой большой страной в Европе, но хочет быть также и самой богатой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам президента Украины, министр иностранных дел РФ сам подошел к нему и заявил, что Россия хочет закончить войну на Донбассе и поздравил его с обменом. «Я ему сказал, что наша страна, мы делаем все… Это наша земля. Если вы готовы, давайте закончим эту войну, вернем нам наши территории, обменяем людей», — отметил Зеленский.
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