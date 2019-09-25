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Чуть не умерла при родах: бывший муж Заворотнюк рассказал о давних проблемах со здоровьем
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга в частной московской клинике, никогда не отличалась богатырским здоровьем. Она всегда была хрупкой и чувствительной. Нелегко далось актрисе рождение детей.
Старшей дочери Заворотнюк Анне уже 23 года. Сын Майкл учится в старшей школе. С их отцом, бизнесменом Дмитрием Стрюковым актриса познакомилась вскоре после развода с первым мужем. Дмитрий решил подвезти симпатичную девушку на машине. Вскоре они с Настей поженились и прожили в браке десять лет.
«С Димой у нас все очень бурно развивалось. Он мгновенно принял решение. И, наверное, оно было непростым для его семьи. Но отношения у них и так были неважные. Мы быстро поженились», — рассказывала ранее Заворотнюк.
Влюбленные с трепетом ждали рождения дочери. Но роды оказались очень тяжелыми. Врачи даже запретили Анастасии заводить еще детей.
«У нее узкий таз, она худенькая, здоровьем богатырским не отличалась, врачи скептически смотрели на Настю. При первых родах она чуть не умерла. Врачи ее откачали», — рассказал Дмитрий Стрюков.
Несмотря на проблемы со здоровьем, актриса решилась на второго ребенка. А около года назад в 47 лет снова рискнула стать мамой. Она подарила дочь Милу третьему мужу, фигуристу Петру Чернышеву.
В интервью Заворотнюк рассказала, что скрывали беременность и рождение дочки, потому что боялись, вдруг что-то пойдет не так.
Теперь семья Заворотнюк скрывает диагноз и не комментирует ее состояние. Дочь актрисы Анна нарушила молчание и опровергла фейковые новости.
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