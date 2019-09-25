Ранние симптомы и тайные знаки: болезнь Заворотнюк проявлялась еще 10 лет назад

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Друзья и поклонники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сражается с раком головного мозга, переживают за ее здоровье и желают скорейшего выздоровления. Они не могут поверить в то, что опасный недуг одолевает молодую красивую женщину, которая обрела личное счастье и год назад в третий раз стала мамой.

Но прежде Заворотнюк пришлось пережить немало испытаний, она не раз оказывалась на грани жизни и смерти. Все это могло отразиться на здоровье актрисы. Как говорят в окружении Заворотнюк, первые тревожные симптомы могли проявиться еще десять лет назад.

Известно, что она всегда была трудоголиком, очень много работала. Особенно насыщенными оказались съемки сериала «Моя прекрасная няня», в котором Анастасия сыграла украинскую провинциалку Викторию Прутковскую.

Говорят, уже тогда Анастасия иногда теряла сознание на площадке, ей вызывали «скорую», но она продолжала много работать. Недомогание списывали на усталость, недосыпание.

«От частых переработок Настя чувствовала себя неважно. У нее болела голова, могло быть головокружение. Все это мы списывали на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания. У нее была очень чувствительная кожа. Она требовала, чтобы грим ей наносили новенькой кисточкой. А потом и вовсе заказывала себе личного гримера-визажиста. И могла гримироваться по 40 минут, заставляя коллег ждать. Шутила, мол, я не такая красивая, поэтому меня надо делать красивой. И все равно у нее часто происходили какие-то аллергические реакции, появлялись воспаления на коже. Состояние шеи вызывало нарекания. Как печеное яблоко — в отличие от подтянутого лица. Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса… — Еще лет десять назад ее здоровье вызывало у нас вопросы», — транслирует слова гримера издание «КП».

Также предполагают, что недоброжелатели могли навести порчу на актрису из-за зависти. Об этом Заворотнюк сообщил маг в 2015 году, когда актриса приняла участие в программе «Человек-невидимка». По версии экстрасенса порчу могла навести одна из обиженных ею женщин, у которой Настя увела когда-то мужа.

Кстати, когда Анастасия познакомилась со вторым мужем, Дмитрием Стрюковым, он был женат. Ради актрисы он ушел из семьи. Вскоре пара пережила непростое испытание. Рождение первенца едва не стоило Анастасии жизни. Дмитрий рассказывал в интервью, что Заворотнюк едва не умерла при родах, врачи ее еле спасли.

Некоторое время супруги жили в США. Там Настю просто преследовали несчастья. Дмитрий рассказывал, что она едва не села в тюрьму. Тогда актриса пыталась построить бизнес в сфере недвижимости, но ее обвинили в подделке документов. Дело прогорело, всю недвижимость пришлось продать.

Затем семья пережила два вооруженных нападения на их дом. Воры проникали в жилье с целью ограбления. А замешан в ограблении был близкий человек, на которого и подумать не могли.

«Нам с Димой пришлось пережить два вооруженных налета на наш дом Ужасно это вспоминать! Мы пережили эти ужасные события по вине няни, которая за небольшую сумму продала нас ворам», — рассказывала ранее Анастасия.

После десяти лет брака Анастасия ушла от мужа к партнеру по сериалу «Моя прекрасная няня», актеру и продюсеру Сергею Жигунову, который на то время также был женат.

Как рассказывала ранее сама Заворотнюк, она очень тяжело переживала развод со вторым мужем. Дмитрий скандалил, угрожал отобрать детей. Актриса была доведена до нервного срыва и едва не разбилась на машине.

«Меня трясло от нервов, стресса. А сама была за рулем. Едешь, а тебе звонят и говорят, что ты больше никогда не увидишь своих детей. Да, так мне угрожал Дима. Услышав такие слова, я чуть не отключилась. Съехала с дороги. В другой раз после трудного разговора с Димой выехала на встречку. После двух таких критических случаев была вынуждена взять водителя» — рассказывала «КП» Анастасия.

С Жигуновым также было не все так гладко. Пара собиралась пожениться, Сергей подарил Насте дорогое кольцо, но она его потеряла. Точнее, оставила в номере отеля, а когда вернулась, украшения уже не было. Вскоре отношения актриса и продюсера закончились.

На шоу «Танцы на льду» Анастасия встретила новую любовь, фигуриста Петра Чернышева, который стал ее третьим мужем. Год назад у них родилась долгожданная дочь Мила.

Ходили слухи, что процедура ЭКО, к которой якобы прибегла Заворотнюк, могла спровоцировать болезнь. Говорят, после рождения дочки актрису начали мучить сильные головные боли. После обследования у нее якобы выявили рак головного мозга.

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк не комментируют ее здоровье. Они не подтверждают и не опровергают опасный диагноз. Мама, муж Петр Чернышев и дети находятся рядом с актрисой в одной из частных московских клиник. Чтобы уберечь от пристального внимания СМИ, в клинике выставили круглосуточную охрану. Диагноз засекречен даже от медперсонала. В первом официальном заявлении старшая дочь актрисы Анна опровергла фейковые новости и попросила оставить их семью в покое.

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