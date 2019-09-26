- 01:54 В Норвегии загорелся российский траулер, есть угроза взрыва аммиака
- 01:25 Решили сэкономить: в РФ звезде Playboy предложили возглавить пресс-службу мэрии (фото горячей красотки)
- 00:55 Трамп назвал встречу с Зеленским «фантастической»
- 00:23 Заставляет клетки работать на рак, а не на организм: открыт секрет неизлечимости опухоли Заворотнюк
- 00:01 Воздвижение 2019: чего нельзя делать в этот день
- 25.09 23:50 Зеленский прокомментировал возможность присоединения США к нормандскому формату
- 25.09 23:42 Педофил в рясе: российского священника с 70 приемными детьми обвинили в изнасилованиях
- 25.09 23:27 Кристин Лагард нашли замену: что известно о новой главе МВФ
- 25.09 23:01 Зеленский встретился с Лавровым: что об этом известно
- 25.09 22:55 Оккупанты готовятся к восстановлению подачи воды в Крым? В сети показали любопытные фото
- 25.09 22:19 Текст может быть неточным: выяснилась интересная деталь о стенограмме разговора Трампа и Зеленского
- 25.09 21:52 Встреча Зеленского с Трампом: опубликовано первое видео
Решили сэкономить: в РФ звезде Playboy предложили возглавить пресс-службу мэрии (фото горячей красотки)
Российская модель Мария Лиман, известная как звезда Playboy и «самая красивая болельщица ЧМ-2018», получила предложение возглавить пресс-службу мэрии Ростова-на-Дону. Об этом она написала в Instagram.
«Не так давно я получила приглашение возглавить пресс-службу мэра Ростова-на-Дону. Я всё же решила принять приглашение. Я с удовольствием готова работать во благо Ростова», — указала девушка.
По словам Лиман, предложение поступило от местного отделения ЛДПР. Она утверждает, что готова «работать на благо Ростова», но недавно уехала учиться в Великобританию, и если должность не удастся совместить с учебой, ей придется «сделать выбор между Ростовом и Лондоном».
Местный портал Rostov.Ru опубликовал скан письма с предложением, подписанного главой регионального отделения ЛДПР Евгением Федяевым.
Портал «ДОН 24» сообщает, что Федяев решил предложить Лиман должность пресс-секретаря мэрии ради экономии. По его словам, модель, у которой больше полумиллиона подписчиков в Instagram, могла бы публиковать информацию о работе городской администрации у себя на странице и тем самым сберечь деньги, которые тратятся на освещение деятельности в СМИ.
Также депутат предлагал назначить главным архитектором города победительницу конкурса «Мисс Россия-2019» Алину Санько, которая учится на архитектора, неоднократно побеждала в профессиональных конкурсах и, по его словам, принесет городу больше пользы, чем нынешние чиновники.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети осудили пренебрежительное отношение представителей пресс-службы президента Зеленского к журналистам, сопровождавшим украинского лидера во время его визита в Турцию. В частности, аккредитованным на встречу Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем представителям украинских СМИ запрещали задавать вопросы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»