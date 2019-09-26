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Российская модель Мария Лиман, известная как звезда Playboy и «самая красивая болельщица ЧМ-2018», получила предложение возглавить пресс-службу мэрии Ростова-на-Дону. Об этом она написала в Instagram.

«Не так давно я получила приглашение возглавить пресс-службу мэра Ростова-на-Дону. Я всё же решила принять приглашение. Я с удовольствием готова работать во благо Ростова», — указала девушка.

По словам Лиман, предложение поступило от местного отделения ЛДПР. Она утверждает, что готова «работать на благо Ростова», но недавно уехала учиться в Великобританию, и если должность не удастся совместить с учебой, ей придется «сделать выбор между Ростовом и Лондоном».

Местный портал Rostov.Ru опубликовал скан письма с предложением, подписанного главой регионального отделения ЛДПР Евгением Федяевым.

Портал «ДОН 24» сообщает, что Федяев решил предложить Лиман должность пресс-секретаря мэрии ради экономии. По его словам, модель, у которой больше полумиллиона подписчиков в Instagram, могла бы публиковать информацию о работе городской администрации у себя на странице и тем самым сберечь деньги, которые тратятся на освещение деятельности в СМИ.

Также депутат предлагал назначить главным архитектором города победительницу конкурса «Мисс Россия-2019» Алину Санько, которая учится на архитектора, неоднократно побеждала в профессиональных конкурсах и, по его словам, принесет городу больше пользы, чем нынешние чиновники.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети осудили пренебрежительное отношение представителей пресс-службы президента Зеленского к журналистам, сопровождавшим украинского лидера во время его визита в Турцию. В частности, аккредитованным на встречу Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем представителям украинских СМИ запрещали задавать вопросы.

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