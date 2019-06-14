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История с откровенными фото в Чернобыле получила неожиданную развязку (фото)
Российская блогерша и Instagram-модель Вероника Рочева, вдохновленная сериалом «Чернобыль», во время съемок блога на тему экологии сделала провокационные фото на фоне заброшенного здания.
На снимке с обстановкой, похожей на ту, что была в районе Чернобыльской АЭС, девушка поставила геотег «Припять».
В сети возмутились выбором места для фотосессии.
В интервью российскому изданию «Лайф» модель объяснила, что фото сделано в Новосибирске. Локацию (Припять) поставили, не задумываясь о последствиях, потому что «некоторые моменты на этой заброшенке напоминали Припять».
«Мы думали, друзья посмотрят и всё. <…> Мы не хотели как-то оскорбить людей, которые пережили такую масштабную трагедию. Мы проявляем глубокое сочувствие ко всей этой истории», — сказала Рогачева «Лайфу».
Напомним, после успеха сериала «Чернобыль» американского канала HBO снова возрос интерес к теме самой страшной катастрофы 20 века. Власти Киева намерены создать новый туристический маршрут по локациям съемок гиперпопулярного мини-сериала. Планируется, что туристам покажут локации съемок фильма в Киеве и в Чернобыльской зоне, а гиды расскажут о съемках.
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