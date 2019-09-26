В Норвегии загорелся российский траулер, есть угроза взрыва аммиака (видео)

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В Норвегии в порту города Тромсё возник пожар на российском траулере «Бухта Наездник», принадлежащем Мурманскому траловому флоту.

В настоящее время пожар вышел из-под контроля и существует угроза взрыва цистерны с аммиаком на борту судна. Такие данные СМИ сообщил представитель полиции Тромсё Мортен Петтерсен, пишут «Вести.ру».

Как подчеркнул Петтерсен, если цистерна с аммиаком взорвется, все окажутся в очень плохой ситуации.

Правоохранители рассматривают два варианта дальнейших действий. Первый — создание зоны безопасности диаметром 300 метров вокруг горящего судна, а также эвакуация всех, находящийся в этой зоне. Второй вариант — затопление траулера для ликвидации пожара.

По данным представителей компании-судовладельца, траулер зашел в норвежский порт для смены экипажа и планового ремонта, во время которого и вспыхнул пожар. Местная полиция уточнила, что на борту траулера горит гидравлическое масло.

Пожар на рыболовном траулере «Бухта Наездник» вспыхнул в среду, 25 сентября, в порту города Тромсё. «Бухта Наездник» — средний рыболовный траулер морозильный типа «Стеркодер», построенный в 1991 году в Норвегии. Его водоизмещение -2878 тонн, длина — 64 метра, полная численность экипажа — 46 человек. Траулер специализируется на ловле трески и пикши в Северо-Восточной Атлантике.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп произошел пожар на российской плавбазе «Петр Житников». На судне в этот момент находилось 419 человек.

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