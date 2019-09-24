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В Тихом океане горело российское судно с сотнями людей на борту: видео происшествия попало в сеть
В Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп произошел пожар на российской плавбазе «Петр Житников». На судне в этот момент находилось 419 человек.
Как сообщают российские СМИ, в район ЧП направлены три спасательных судна для эвакуации экипажа.
Позже появилось сообщение со ссылкой на компанию «Дальморепродукт», которой принадлежит плавбаза, что пожар на судне потушен.
По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание тары в отсеке промвооружения, в результате чего сгорел кабель, ведущий в радиорубку.
Угрозы для оставшихся на борту членов экипажа нет. Эвакуация экипажа плавбазы «Петр Житников» завершена. Пострадавших нет.
Судовладелец рассказал, что часть плавбазы — носовая надстройка — обесточена, но свет есть, электростанция на судне работает.
Видео пожара опубликовано NEWSBOX24.TV.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре на рыболовецком траулере «Иван Голубец», затонувшего у берегов Мавритании. Тогда возгорание началось в машинном отделении и быстро распространилось на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно, люди были эвакуированы другим траулером.
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