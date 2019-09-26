Кайли Дженнер срочно госпитализировали: что случилось с сестрой Ким Кардашьян?

Шоу-бизнес

22-летняя звезда реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» Кайли Дженнер была экстренно госпитализирована в одну из больниц Лос-Анджелеса. Диагноз знаменитости неизвестен, однако сообщается, что на протяжении нескольких дней девушка жаловалась на тошноту и головокружение, пишет «Лайф» со ссылкой на TMZ.

Как сообщала сама Дженнер в соцсетях, она чувствует себя настолько плохо, что у нее нет сил даже на то, чтобы куда-то поехать. Так, бизнесвумен пришлось пропустить запуск новой коллекции для ее собственного косметического бренда, созданной совместно с известным французским дизайнером Оливье Рустеном. Презентация коллаборации запланирована на время парижской Недели моды.

«Друзья, как вы знаете, мы с Оливером должны были принять участие в шоу во время Недели моды в Париже в честь запуска коллаборации. К сожалению, сейчас я очень плохо себя чувствую и не в состоянии путешествовать. То, что я пропущу шоу, разбивает мне сердце, но я знаю, что моя замечательная команда и друзья, которые уже находятся там, помогут моему духу присутствовать на этом мероприятии», — написала звезда в Instagram.

TMZ также отмечает, что в связи с недугом девушка пропустила 71-ю церемонию награждения «Эмми», которая проходила 23 сентября. Дженнер должна была присутствовать на шоу вместе со своими сестрами — Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер.

Как отмечают пользователи соцсетей, для звезды это стало даже оказалось удачей, учитывая то, как ее сестер высмеяли за непродуманную речь, сказанную на сцене во время церемонии.

Стоит также отметить, что подробности состояния здоровья светской львицы не раскрываются. При этом сообщается, что лечение, которое она получает в данный момент, находится на «высшем уровне». Известно, что в больнице звезду реалити-шоу посещает Кейтлин Дженнер — ее отец, ставший женщиной в 2015 году. Мать девушки, Крис Дженнер, в данный момент находится за пределами США: 63-летняя «мамаджер» вместе со своим 38-летним бойфрендом Кори Гэмблом отдыхает в Париже, посещая показы Недели моды. О том, находится ли рядом с бизнесвумен ее бойфренд — рэпер Жак Берман Уэбстер, выступающий под псевдонимом Трэвис Скотт, — также не сообщается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кайли Дженнер показала свою коллекцию дорогих автомобилей.

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