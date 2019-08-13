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«Горячая мамочка»: Кайли Дженнер показала пышные формы с отдыха в Италии
Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер продолжает делится с поклонниками фотографиями празднования своего 22-летия, которое проходило на борту роскошной яхты Tranquility, недельная аренда которой стоит больше миллиона евро. Об этом пишет ТСН.
На снимках видно, что для празднования дня рождения именинница выбрала коктейльное платье в розовых перьях, которое дополнила крупным сверкающим колье из натуральных камней. Вся яхта была украшена свежими цветами и большим количеством воздушных шаров, которые особенно радовали годовалую дочь Кайли Сторми.
Все гости праздника, в числе которых были возлюбленный Дженнер Трэвис Скотт, ее мама Крис Дженнер с бойфрендом Кори Гэмбелом, Скотт Дисик с девушкой Софией Ричи и близкие подруги, начали утро со свежих фруктов, выпечки и шампанского.
Закончилась же вечеринка далеко за полночь (к тому времени Кайли уже сменила розовое платье с перьями на белое) зажигательными танцами прямо на верхней палубе яхты.
Соблазнительные наряды Кайли позволил ее фанам оценить аппетитную фигуру Дженнер. В комментариях поклонники остались в восторге ее формам, засыпав младшую сестру Кардашян лестными комплиментами.
«Очень горячая», «Как можно быть такой сексуальной», «Горячая мамочка», — не скупятся на комплименты фолловеры.
Издание отмечает, что после шумного празднования своего 22-летия Кайли вместе с семьей продолжает путешествовать по Италии на яхте. Днем они принимают солнечные ванны и купаются в теплом море — как раз в один из таких дней Кайли попала в объективы репортеров в ярком купальнике с цветочным принтом. Звезда наслаждалась коктейлем и с кем-то переписывалась в своем смартфоне.
Накануне яхта Дженнер пришвартовалась у берегов Позитано. С семьей и друзьями Кайли отправилась на прогулку по курортному городку, известному на весь мир. Все вместе они познакомились с местными достопримечательностями, полюбовались видом на город, сделали несколько памятных фотографий, а затем поужинали в ресторане.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», отец-трансгендер Кайли и Кендалл Дженнер перепутал своих дочерей, поздравляя с днем рождения младшую из них.
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