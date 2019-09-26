Происшествия

Вечерний ужас в Киеве: водитель фуры устроил погром на улице Братиславской

Поздно вечером в среду, 25 сентября, на улице Братиславской в столице, недалеко от Броварского проспекта водитель большегруза, двигаясь в сторону Дарницы, потерял управление на повороте.

По этой причине огромная, тяжелая машина, зацепив светофор, помчала по трамвайным рельсам.

По пути взбесившийся DAF снес и уничтожил бетонный столб и несколько десятков метров дорожного ограждения, повредил контактную сеть трамвая (к счастью, в это время на линии не было трамваев).

Все вокруг было усеяно множеством осколков бетона и металла.

Затем машина опять возвратилась на дорогу и остановилась возле кофейни.

Так как был уже довольно поздний час, там не наливали.

Сразу после случившегося к машине бросились люди, беспокоясь о судьбе водителя.

Один из свидетелей ЧП рассказал, что в кабине был пассажир, но он очень быстро оставил место происшествия.

Водителю же зажало ноги, и только прибывшие спасатели смогли достать его из кабины и передать медикам.

Диагноз пострадавшего пока что выяснить не удалось.

Работы хватило всем: правоохранителям, спасателям, врачам, коммунальщикам и представителям Горсвета, Только на восстановление контактной сети трамвая прибыло пять бригад.

Причина происшествия устанавливается. Также пока что нет информации о том, в каком состоянии водитель управлял машиной. Начато расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре 23 сентября на съезде с Кайдакского моста Chevrolet Evanda на скорости 200 км/ч врезался в фонарный столб.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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