Мчал на огромной скорости: в Днепре водитель на Chevrolet устроил смертельное ДТП (фото, видео)

Происшествия

В Днепре 23 сентября на съезде с Кайдакского моста Chevrolet Evanda на скорости 200 км/ч врезался в фонарный столб. ДТП произошло примерно в 23:05.

От удара автомобиль буквально разорвало на две части. Водитель легковушки погиб на месте до приезда скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть. В машине также находился пассажир, его с многочисленными травмами в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщает Информатор.

На месте работал спасательный отряд ГСЧС, так как была вероятность, что автомобиль может загореться. Обломки от машины были разбросаны по всей дороге. Проезд осуществлялся по правой крайней полосе. С какой скоростью ехал виновник аварии и был ли он в состоянии алкогольного опьянения пока неизвестно.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад под Днепром в результате ДТП пострадало тринадцать человек. Тогда произошло столкновение двух автомобилей: микроавтобуса «Mercedes», совершавшего рейс по маршруту «Днепр-Каменское» и грузового автомобиля «DAF» с прицепом.

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