- 06:24 Кому улыбнется удача: гороскоп на 26 сентября для всех знаков зодиака
- 05:19 Сериал «Сваты» больше не снимают, — исполнитель главной роли Добронравов
- 04:50 «Маска бэтмена»: американская девочка страдает от редкой патологии
- 04:11 Вечерний ужас в Киеве: водитель фуры устроил погром на улице Братиславской
- 03:25 Не экология и не питание: ученые назвали главный секрет долголетия японцев
- 02:23 Кайли Дженнер срочно госпитализировали: что случилось с сестрой Ким Кардашьян?
- 01:54 В Норвегии загорелся российский траулер, есть угроза взрыва аммиака
- 01:25 Решили сэкономить: в РФ звезде Playboy предложили возглавить пресс-службу мэрии (фото горячей красотки)
- 00:55 Трамп назвал встречу с Зеленским «фантастической»
- 00:23 Заставляет клетки работать на рак, а не на организм: открыт секрет неизлечимости опухоли Заворотнюк
- 00:01 Воздвижение 2019: чего нельзя делать в этот день
- 25.09 23:50 Зеленский прокомментировал возможность присоединения США к нормандскому формату
Сериал «Сваты» больше не снимают, — исполнитель главной роли Добронравов
Актер Федор Добронравов заявил, что съемки одиозного сериала «Сваты-7», который вызвал массу протестов в Украине из-за нарушения его актерами законодательства страны, в данный момент приостановлены. Отснято половина материала, сказал он в интервью российскому изданию «Известия».
По словам актера, по причине геополитических неурядиц съемки в этом году не велись в Украине — их перенесли в Белоруссию, где последние два года работала команда актеров. Благо, что действие во всех фильмах «Квартала 95», за исключением разве что «Слуги народа», где идет привязка к Украине, происходит в «безвоздушном пространстве».
«Все было прекрасно, персонажи все остались, новые появились, но опять пришлось приостановить работу», — заметил актер, но не пояснил причины.
При этом актер вполне искренне считает, что ему понятно, почему «Сваты» так полюбились зрителю, — дескать, в них нет «ничего, кроме добра». Никакой политики и крови, от которой уже все устали. Отсюда и народная любовь, которая обрушилась на актеров после выхода первых сезонов.
Сам актер после шестого сезона предлагал завершить проект. Дело в том, что все актеры больше ничем не занимались.
Только съемками в этом сериале. Прошло пять лет и актер понял, что нужно снимать продолжение. Все зрители только и спрашивали его, как дела у полюбившихся актеров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», актеров сериала «Сваты» заподозрили в служебном романе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...