Сериал «Сваты» больше не снимают, — исполнитель главной роли Добронравов

Шоу-бизнес

Актер Федор Добронравов заявил, что съемки одиозного сериала «Сваты-7», который вызвал массу протестов в Украине из-за нарушения его актерами законодательства страны, в данный момент приостановлены. Отснято половина материала, сказал он в интервью российскому изданию «Известия».

По словам актера, по причине геополитических неурядиц съемки в этом году не велись в Украине — их перенесли в Белоруссию, где последние два года работала команда актеров. Благо, что действие во всех фильмах «Квартала 95», за исключением разве что «Слуги народа», где идет привязка к Украине, происходит в «безвоздушном пространстве».

«Все было прекрасно, персонажи все остались, новые появились, но опять пришлось приостановить работу», — заметил актер, но не пояснил причины.

При этом актер вполне искренне считает, что ему понятно, почему «Сваты» так полюбились зрителю, — дескать, в них нет «ничего, кроме добра». Никакой политики и крови, от которой уже все устали. Отсюда и народная любовь, которая обрушилась на актеров после выхода первых сезонов.

Сам актер после шестого сезона предлагал завершить проект. Дело в том, что все актеры больше ничем не занимались.

Только съемками в этом сериале. Прошло пять лет и актер понял, что нужно снимать продолжение. Все зрители только и спрашивали его, как дела у полюбившихся актеров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», актеров сериала «Сваты» заподозрили в служебном романе.

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