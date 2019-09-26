Новый поворот в деле об убийстве шансонье Круга: свидетельница может стать обвиняемой

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В течение 17 лет следователи безуспешно пытались раскрыть дело об убийстве легендарного российского певца, исполняющего композиции в жанре шансон, Михаила Круга. Сейчас им удалось установить, что роковой выстрел, вследствие которого погиб Круг, совершил член преступной группировки «Тверские волки» Дмитрий Веселов. Об этом пишет «Стархит».

Издание напоминает, что данную информацию следователям поведал его сообщник Александр Агеев, который признался, что находился вместе с Веселовым в момент, когда они решили совершить кражу в доме певца. При этом Агеев признался, что убийство не было запланировано.

Тень на дело падает снова, ведь спутница Александра Агеева Галина Жевнова призналась в том, что он во время ограбления дома Круга находился с ней на дачном участке. Стоит отметить, что до этого женщина утверждала обратное.

Исходя из всего, следственные органы намерены заново открыть производство по делу и привлечь Галину Жевнову к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Стоит напомнить и то, что Жевнова утверждала, что супруга Михаила Круга Ирина была лично знакома с его убийцами, а потому могла состоять с ними в доле.

Напомним, что о нападении на дом Круга правоохранителям рассказал член банды «Тверские волки» Александр Агеев, который ранее был осужден на пожизненный срок за совершение рада заказных убийств. По его словам, в певца стрелял его подельник Дмитрий Веселов, который сам был убит через год после совершенного преступления.

Более того, Агеев добавил, что на ограбление их отправил местный криминальный авторитет по кличке Лом, который планировал позже вернуть похищенные вещи и начать брать с концертов Круга процент себе в карман. К несчастью, семья певца раньше вернулась домой и застала грабителей. Круг погиб после того, как Веселов дважды выстрелили в него из пистолета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполнитель произведений в стиле шансон Михаил Шуфутинский назвал возможную причину того, что дело расследовалось очень долго.

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