Расследование убийства Круга длилось слишком долго: Шуфутинский назвал возможную причину

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После информации о том, что Следственный комитет России официально раскрыл убийство певца Михаила Круга, коллега шансонье по цеху Михаил Шуфутинский решил дать свою версию того, почему следствие длилось так долго.

Об этом пишет РИА ФАН.

Шуфутинский уверен, что имя убийцы Круга так долго не называлось, потому как никто не хотел обвинять человека, не имея на это неоспоримых доказательств.

«Я так думаю. У следствия свои правила и законы», — сказал певец.

Шуфутинский также выразил уверенность, что все поклонники Михаила Круга до сих пор скорбят об утрате.

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Напомним, что о нападении на дом Круга правоохранителям рассказал член банды «Тверские волки» Александр Агеев, который ранее был осужден на пожизненный срок за совершение рада заказных убийств. По его словам, в певца стрелял его подельник Дмитрий Веселов, который сам был убит через год после совершенного преступления.

Более того, Агеев добавил, что на ограбление их отправил местный криминальный авторитет по кличке Лом, который планировал позже вернуть похищенные вещи и начать брать с концертов Круга процент себе в карман. К несчастью, семья певца раньше вернулась домой и застала грабителей. Круг погиб после того, как Веселов дважды выстрелили в него из пистолета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», приемная дочь шансонье Круга, которую певец удочерил и воспитывал как собственного ребенка, вышла замуж — в сети опубликовали фото невесты.

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