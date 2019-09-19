Приемная дочь шансонье Круга вышла замуж (фото невесты)

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42-летняя певица Ирина Круг, вдова «короля шансона» Михаила Круга, в своем Instagram поздравила 15 сентября дочку Марину с днем рождения, а заодно рассекретила, что та недавно вышла замуж.

«С Днём Рождения, доченька моя!!! Семейного счастья, любви, а она у вас есть и это главное. Ну, вот и все, ты замужем теперь… Люблю…», — написала Ирина.

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С отцом Марины и своим первым мужем будущая жена певца Ирина Глазко познакомилась в родном Челябинске. Парень был из хорошей семьи, работал зуботехником. Однако вскоре он подсел сначала на наркотики, а потом на алкоголь и их брак покатился под откос.

Чтобы выжить, Ирина устроилась официанткой в челябинский ресторан «Малахит», где в 1999 году познакомилась с исполнителем «русского шансона» Михаилом Кругом. Со временем музыкант перевез Ирину и ее дочку Марину к себе в Тверь. Михаил удочерил Марину и всегда относился к ней, как в родному ребенку.

В 2001-м Круг женился на бывшей официантке, а 26 мая 2002 года у них родился сын Саша. Когда мальчику был месяц от роду, его знаменитого отца убили неизвестные в собственном доме.

Овдовев, Ирина взяла псевдоним покойного мужа и начала карьеру на эстраде. Сейчас она одна из самых востребованных певиц в жанре «шансон». В 2006 году Ирина Круг вышла замуж за бизнесмена Сергея Белоусова и в 2013-м родила от него сына Андрея.

Теперь собственной семьей обзавелась ее старшая наследница — 24-летняя Марина. Ее избранника зовут Сергей. Свадьбу ребята сыграли 29 августа в ресторане «Жан Реми», расположенном на берегу живописного озера на территории элитного подмосковного коттеджного поселка.

Ирина Круг присутствовала на торжестве и со слезами на глазах поздравляла дочь и новоявленного зятя. Отец невесты и первый муж певицы скончался несколько лет назад в возрасте 40-ка лет. Ровно столько же было и Михаилу Кругу, когда его убили.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жена известного шансонье Михаила Круга Ирина общалась с одним из напавших на их дом после убийства мужа. Точно было зафиксировано, что они проводили вместе время в ночном клубе «Лазурный» вплоть до ареста Александра Агеева.

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