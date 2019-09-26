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В Польше самоубийца отправил в больницу студента из Украины: выяснились новые детали
Гражданин Украины, на которого упал самоубийца в центре Варшавы, оказался студентом. Об этом сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса.
«18-летний украинский студент второго курса из Академии Vistula в Варшаве находится в крайне тяжелом состоянии», — сказала она, пишет Укринформ.
Она добавила, что консульство оказывает всяческую поддержку пострадавшему и его семье. По словам дипломата, после получения информации о трагическом случае консульство сразу сообщило об этом инциденте управлению полиции в Херсонской области, откуда родом потерпевший.
В Варшаву уже приехала из Херсона мать парня. Академия финансов и бизнеса Vistula выделила ей комнату в общежитии, чтобы она могла быть у сына.
По словам руководителя консульского отдела посольства Украины в РП, трагедия произошла в воскресенье поздно вечером. Группа молодых людей, среди которых был и украинский студент, зашла поесть в заведение быстрого питания в центре города. 18-летний украинец какой-то момент сел на скамейку на улице, и прямо на него упал самоубийца.
Как писали «ФАКТЫ», в Запорожье 31 декабря 2017 года на маленького ребенка, который стоял под подъездом вместе со своим отцом, упал самоубийца. Мужчина выпрыгнул из окна восьмого этажа — и рухнул прямо на малыша. Мальчика пытались спасти реаниматологи, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. Погибшему был год и девять месяцев.
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