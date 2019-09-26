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Президента США троллят из-за сосков его дочери Иванки: ранее Трамп критиковал за такой же вид конгрессмена-гея (фото)
Президента США троллят в соцсетях из-за его старшей дочери, занимающей также при нем пост советника. Ранее Иванка Трамп появилась на посвященном религиозным свободам заседании ООН в голубой блузке, из-под которой явственно проступали соски.
Как пишет издание Daily Star, недоброжелатели Дональда Трампа тут же раскопали его старый, датируемый еще 2011 годом пост в соцсети Twitter, в котором он критикует теперь уже бывшего конгрессмена-гея Барни Фрэнка. Барни некогда стал первым членом американского Конгресса, совершившим каминг-аут. На одно из заседаний политик пришел в голубой футболке практически такого же оттенка, как и блузка Иванки, под которой также были заметны соски.
«Барни Фрэнк выглядел отвратительно — соски торчат — в своей голубой рубашке перед Конгрессом. Очень, очень неуважительно», — написал будущий американский президент.
Теперь сеть наводнили аналогичные фото Иванки. Пользователи обвинили главу державы в лицемерии и двойных стандартах. «Эй, Трамп, почему молчишь? Это больше не отвратительно?», «Что ты там писал насчет сосков? Что хорошо для Барни Фрэнка, то хорошо и для Иванки Трамп», «Ее папаша еще имел наглость что-то говорить о Барни Фрэнке!», «Вставь фото Иванки в свой твит». «Иванка против Барни — кто носит это лучше?», — писали в комментариях.
«Я не собираюсь критиковать Иванку за то, что у нее есть соски. Это часть тела. Женщину нельзя назвать непрофессиональной за то, что у нее есть грудь», — написал один из пользователей.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на 93-летии бывшей тещи Дональда Трампа собрались четыре поколения семьи.
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