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Показала грудь на Генассамблее ООН: дочь Трампа раскритиковали за неправильно выбранный лифчик (фото)
Дочь президента США Дональда Трампа и его официальный советник Иванка шокировала участников Генассамблеи ООН, которая в эти дни проходит в Нью-Йорке. Об этом пишет МК.
Издание указывает, что известная модница, модельер, модель, а теперь еще и начинающая политик наповал сразила присутствующих своим нарядом. И дело было не в самой дизайнерской одежде, сколько в ее «недостатке».
Так, на появившихся в соцсетях и СМИ фотографиях Иванка предстала в элегантной юбке с цветочным принтом и вышивкой, стильных черных «лодочках» и голубой блузе строгого покроя. Одна беда: под блузой как будто не было нижнего белья, и пышная грудь 37-летней блондинки приковала всеобщие взгляды.
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Ivanka at the UN. I don't know where to start. pic.twitter.com/2e1ZJTb6Bh— Julia Davis (@JuliaDavisNews) 24 сентября 2019 г.
На снимках со спины видно, что нижнее белье на помощнице американского лидера все же имелось — заметны проступающие швы бюстгальтера. Однако это была, судя по всему, модель без чашечек и кружева, которая не скрывала никаких анатомических «неровностей» интимной части тела.
I really don't care about what Ivanka wears. If she wants to show everyone the outline of her nipples, good for her. It's not shame-worthy.— Sergio (@ResisterSiano) 23 сентября 2019 г.
Profiting from Chinese slave labor and enabling the most treasonous criminal in American history - that's shame-worthy. pic.twitter.com/8h3hvxBttG
Сама Иванка пока никак не отреагировала на критику. В Instagram она разместила фото и видео с мероприятий, выбрав, однако, те, на которых ее внешний вид не столь откровенен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По мнению Пелоси, предпринятые Трампом действия «серьезно нарушили конституцию».
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!