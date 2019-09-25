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Показала грудь на Генассамблее ООН: дочь Трампа раскритиковали за неправильно выбранный лифчик (фото)

5:25 25 сентября 2019 61
Иванка Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Дочь президента США Дональда Трампа и его официальный советник Иванка шокировала участников Генассамблеи ООН, которая в эти дни проходит в Нью-Йорке. Об этом пишет МК.

Издание указывает, что известная модница, модельер, модель, а теперь еще и начинающая политик наповал сразила присутствующих своим нарядом. И дело было не в самой дизайнерской одежде, сколько в ее «недостатке».

Так, на появившихся в соцсетях и СМИ фотографиях Иванка предстала в элегантной юбке с цветочным принтом и вышивкой, стильных черных «лодочках» и голубой блузе строгого покроя. Одна беда: под блузой как будто не было нижнего белья, и пышная грудь 37-летней блондинки приковала всеобщие взгляды.

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На снимках со спины видно, что нижнее белье на помощнице американского лидера все же имелось — заметны проступающие швы бюстгальтера. Однако это была, судя по всему, модель без чашечек и кружева, которая не скрывала никаких анатомических «неровностей» интимной части тела.

Сама Иванка пока никак не отреагировала на критику. В Instagram она разместила фото и видео с мероприятий, выбрав, однако, те, на которых ее внешний вид не столь откровенен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По мнению Пелоси, предпринятые Трампом действия «серьезно нарушили конституцию».

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