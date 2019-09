Дочь президента США Дональда Трампа и его официальный советник Иванка шокировала участников Генассамблеи ООН, которая в эти дни проходит в Нью-Йорке. Об этом пишет МК.

Издание указывает, что известная модница, модельер, модель, а теперь еще и начинающая политик наповал сразила присутствующих своим нарядом. И дело было не в самой дизайнерской одежде, сколько в ее «недостатке».

Так, на появившихся в соцсетях и СМИ фотографиях Иванка предстала в элегантной юбке с цветочным принтом и вышивкой, стильных черных «лодочках» и голубой блузе строгого покроя. Одна беда: под блузой как будто не было нижнего белья, и пышная грудь 37-летней блондинки приковала всеобщие взгляды.

На снимках со спины видно, что нижнее белье на помощнице американского лидера все же имелось — заметны проступающие швы бюстгальтера. Однако это была, судя по всему, модель без чашечек и кружева, которая не скрывала никаких анатомических «неровностей» интимной части тела.

I really don't care about what Ivanka wears. If she wants to show everyone the outline of her nipples, good for her. It's not shame-worthy.



Profiting from Chinese slave labor and enabling the most treasonous criminal in American history - that's shame-worthy. pic.twitter.com/8h3hvxBttG