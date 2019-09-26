Это игра: Сенцов рассказал, почему Путин согласился на большой обмен

Политика

Президент России Владимир Путин согласился на большой обмен пленными не потому, что ему нужен был Владимир Цемах, а потому, что он хочет перезагрузить отношения с Украиной. Об этом заявил бывший узник Кремля Олег Сенцов.

«Это освобождение не было ради этих 35 россиян, Путину на них плевать абсолютно, и на этого Цемаха. Зачем ему этот Цемах? Он ничего ценного не знал, все в этом убедились, только было раскачивание народной мести, что Цемах — ценный свидетель, на самом деле — нет. Просто сейчас такая ситуация сложилась политическая, что он хочет с Украиной отношения перезагрузить. Новые выборы же были в Европарламент, и Европа немножко от этого всего устала. Он эти тренды чувствует и пытается показать, что он — хороший парень. Все забудем, будем жить дальше, все хорошо», — заявил он, пишет Крым.Реалии.

По словам Сенцова, сам он не был настолько важен для президента России Владимира Путина, как думают многие.

«Я не знаю, почему все считают, что я был так важен для него. Путин очень прагматичный человек и я не того полета птица, чтобы он на меня как-то особенно охотился, нет. Просто у многих ощущение так складывается. Если бы освободили Кольченко, освободили Чирния, а я один остался сидеть — да, это было бы показательно. До нас не было таких больших обменов. Освободили Савченко, но ее просто все поддерживали. Потом следом Афанасьева с Солошенко, как больных, и были уже какие-то разговоры, что вот-вот еще, но в итоге все ничем не закончилось, мы еще три года сидели. Чийгоза освободили с Умеровым, но тоже это было как-то единично», — заявил бывший политзаключенный.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Сенцов принял участие в писательском марафоне в поддержку остающихся в неволе украинцев. Мероприятие прошло во Львове под слоганом «Письма из-за решетки».

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