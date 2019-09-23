Украина

"Не был суперважным": у Зеленского сделали неожиданное заявление о выдаче Цемаха России

Глава украинской части группы по проведению «большого обмена» военнопленными и заложниками, помощник президента Зеленского Андрей Ермак опроверг информацию о том, что Россия была особо заинтересована в получении боевика «ДНР» Владимира Цемаха.

По его словам в интервью Левому Берегу, включение Цемаха в список на обмен было согласовано с самого начала.

«Цемах не был суперважным. Он был согласован в списке с самого начала, но был одним из, а не какой-то принципиальной договоренностью. Для нас был принципиален Сенцов, и мы с самого начала об этом говорили», — сказал он.

Что касается выдачи Цемаха, то это решение президент Зеленский детально обсудил с европейскими партнерами, констатировал Ермак.

Также в Украине обеспечили доступ голландских следственных органов к свидетелю, чтобы они могли провести его допрос.

Напомним, ранее стало известно, что ради недопущения захвата Цемаха украинскими военными, боевики были готовы на уничтожение всех санитарных авто в районе.

В настоящее время террорист может находиться на территории «ДНР», а его дочь уверяет, что отец уже дал показания нидерландским следователям относительно обстоятельств крушения МН-17, и больше ему рассказать не о чем.

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