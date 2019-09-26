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Украина

Украинцы смогут без виз летать в Эквадор

11:59 26 сентября 2019 58
эквадор
Инф. «ФАКТОВ»

Украина подписала соглашение с Эквадором о безвизе — взимной отмене визовых требований. Соглашение было подписано в Нью-Йорке, куда главы МИД двух стран прилетели на сессию Генеральной ассамблеи ООН.

По условиям соглашения украинцы смогут летать в Эквадор без виз, если длительность визита не превышает 90 дней. Безвиз будет распространяться не только на туристические поездки, но и на все остальные. До сих пор для поездок в рамках журналистской деятельности, для ведения переговоров и заключения контрактов, для трудоустройства и обучения Эквадор требовал оформления виз.

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал фото после подписания соглашения с главой МИД Эквадора Хосе Валенсиа. «Двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будет «безвиз», — подсчитал Пристайко.

Напомним, с 2018 года Украина активно ведет переговоры о безвизе со странами Южной Америки, поскольку среди украинцев появился спрос на путешествия в экзотические страны.

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