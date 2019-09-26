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Николас Кейдж и его вторая жена Лиза Мари Пресли возобновили свой роман
55-летний актер Николас Кейдж и 51-летняя певица Лиза Мари Пресли возобновили свой роман. Это утверждает издание Radar Online. Кейдж женился на единственной дочери короля рок-н-ролла Элвиса Пресли в 2002 году. Однако их семейная жизнь не задалась и продлилась всего лишь 107 дней. Сейчас же бывшие супруги, которые никак не могут наладить свою личную жизнь, очень сблизились. Как сообщает источник издания, они встречаются, много разговаривают и снова ощутили чувства друг к другу и сильную связь, которой не было ранее. Издание сообщает, что они восстановили отношения в начале лета — по инициативе Кейджа. И что это только вопрос времени, когда они снова публично заявят о себе, как о паре.
Оба они состояли в официальном браке по четыре раза. Первым мужем Лизы Мари был музыкант Дэнни Кио, от которого у нее есть дочь Райли и сын Бенджамин. Они развелись в 1994 году и уже спустя две недели после оформления развода Пресли вышла замуж за певца Майкла Джексона. Кейдж стал ее третьим супругом. А после разрыва с ним певица пошла под венец с музыкантом Майклом Локвудом. В 2008 года Лиза Мари Пресли родила ему дочек-близняшек Харпер и Финли. В июне 2016 года Пресли подала на развод. Причем Локвуд требовал, чтобы бывшая жена его финансово обеспечивала.
Первой женой Кейджа была актриса Патрисия Аркетт. Пресли стала его второй супругой. В третий раз он женился на официантке-кореянке Элис Ким, от которой у него есть сын Кал-Эл. А в марте этого года Николас неожиданно заключил брак с Эрикой Койке, который потребовал аннулировать четыре дня спустя, заявив, что был «слишком пьян» и не отдавал отчета в своих действиях.
У Кейджа есть также взрослый сын Уэстон от внебрачных отношений с актрисой Кристиной Фалтон.
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