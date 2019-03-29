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Личный рекорд: четвертый брак Николаса Кейджа продлился всего четыре дня

6:58 29 марта 2019 141
Николас и Эрика
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Голливудский актер Николас Кейдж установил личный рекорд: его четвертый брак продлился всего лишь четыре дня. 23 марта 55-летний Кейдж и его 34-летняя подруга Эрика Койке, которые начали встречаться в апреле прошлого года, получили в Лас-Вегасе брачную лицензию и, как сообщает издание The Blast, в тот же день тайно поженились.

При этом в сеть попали кадры странного поведения кинозвезды в здании суда, перед получением лицензии. Он выкрикивал, что Эрика хочет забрать все его деньги, и что ее бывший бойфренд — наркодилер.

27 марта, спустя четыре дня после секретной свадьбы, актер подал заявку на аннулирование своего брака. И указал в документах, что, если аннулирование невозможно, он требует развода.

Первой официальной женой Кейджа была актриса Патриция Аркетт. Они поженились в 1995 году. И развелись в 2001-м, хотя по сути прожили в браке всего девять месяцев.

Заключенный в 2002 году второй брак Николаса, с дочерью Элвиса Пресли Лизой Мари, продлился всего 109 дней. Хотя официально все процедуры по его оформлению завершились лишь в 2004 году.

В 2004 году актер женился на официантке Элис Ким, которая в 2005 году родила ему сына Кал-Эла. Супруги расстались в 2016 году. У Кейджа также есть взрослый сын Уэстон от внебрачных отношений с актрисой Кристиной Фалтон.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на свадьбе сына Николаса Кейджа были почти все члены клана Коппола, кроме звездного отца жениха.

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