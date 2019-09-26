Вооруженный дезертир устроил переполох на Херсонщине: подробности происшествия (фото)

Происшествия

Чрезвычайное происшествие случилось в городе Каховка Херсонской области. Молодой мужчина подписал контракт с Вооруженными Силами, затем почему-то передумал служить и из части сбежал. Укрыться дезертир решил у себя в квартире, а пришедшим разбираться сотрудникам Государственного бюро расследований и полицейским угрожал оружием.

На поимку дезертира выехали бойцы КОРД и других спецподразделений. В городе была объявлена полицейская операция «Гром».

Слухи о том, что задерживали дезертира со стрельбой, в полиции не подтверждают. Но то, что мужчина был вооружен и угрожал правоохранителям, оказалось правдой. Автомат из квартиры изъяли, злоумышленника обезвредили. Никто из граждан не пострадал.

Херсонские СМИ уточнили, что задерживали гражданина не в его в квартире — оттуда мужчина сбежал через окно. Нашли дезертира в доме у его друга. Нарушитель согласился сдаться добровольно.

Кроме наказания за самовольное оставление части, мужчину ждет ответственность за угрозы полиции при исполнении обязанностей.

Напомним, летом в центре Киева полиция поймала мужчину, находившегося в розыске за дезертирство. Нарушитель направлялся к Верховной Раде, а при себе имел гранату и запал.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter