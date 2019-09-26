- 12:36 Киев не вернет Крым, этот вопрос закрыт раз и навсегда — Лукашенко
- 12:36 У Трампа случайно отправили темник демократам о том, как СМИ освещать разговор президента США с Зеленским
- 12:28 До +20: синоптик порадовала теплым прогнозом на конец недели
- 12:23 Вооруженный дезертир устроил переполох на Херсонщине: подробности происшествия
- 12:12 Николас Кейдж и его вторая жена Лиза Мари Пресли возобновили свой роман
- 12:08 В Николаеве буйный хулиган умер в наручниках возле отделения полиции
- 11:59 Украинцы смогут без виз летать в Эквадор
- 11:58 Это игра: Сенцов рассказал, почему Путин согласился на большой обмен
- 11:57 Ровно 50 лет назад вышел последний совместный альбом The Beatles — Abbey Road
- 11:38 Наращивание ресниц или ламинирование: мнение известного beauty-эксперта
- 11:37 Неприятный эпизод: у Путина удивились, что Лукашенко отказывается размещать войска РФ в Беларуси
- 11:31 Позывной «Граф»: рассекречена личность россиянина, создавшего агентурную сеть ГРУ в Луганске
Вооруженный дезертир устроил переполох на Херсонщине: подробности происшествия (фото)
Чрезвычайное происшествие случилось в городе Каховка Херсонской области. Молодой мужчина подписал контракт с Вооруженными Силами, затем почему-то передумал служить и из части сбежал. Укрыться дезертир решил у себя в квартире, а пришедшим разбираться сотрудникам Государственного бюро расследований и полицейским угрожал оружием.
На поимку дезертира выехали бойцы КОРД и других спецподразделений. В городе была объявлена полицейская операция «Гром».
Слухи о том, что задерживали дезертира со стрельбой, в полиции не подтверждают. Но то, что мужчина был вооружен и угрожал правоохранителям, оказалось правдой. Автомат из квартиры изъяли, злоумышленника обезвредили. Никто из граждан не пострадал.
Херсонские СМИ уточнили, что задерживали гражданина не в его в квартире — оттуда мужчина сбежал через окно. Нашли дезертира в доме у его друга. Нарушитель согласился сдаться добровольно.
Кроме наказания за самовольное оставление части, мужчину ждет ответственность за угрозы полиции при исполнении обязанностей.
Напомним, летом в центре Киева полиция поймала мужчину, находившегося в розыске за дезертирство. Нарушитель направлялся к Верховной Раде, а при себе имел гранату и запал.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.