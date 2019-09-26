Общество и люди

Из Украины в Румынию можно будет добраться за 1 евро: что об этом известно (фото)

Международный паромный комплекс Орловка — Исакча — Орловка успешно прошел тестовое испытание. Выполнены четыре рейса парома «Oltisoru-3» через Дунай с пассажирами из Одесской области (Украина) в Румынию и обратно. На борту парома разместились не только официальные делегации двух стран, но также груженая автоцистерна и несколько легковых автомобилей. Напомним, теперь украинцы смогут летать в Эквадор без виз, если длительность пребывания в стране не превышает 90 дней.

Тестовый рейс парома в одну сторону продолжается 7−8 минут, еще порядка пяти-семи минут уходит на швартовочные операции. Таким образом, основным фактором, определяющим пропускную способность переправы, становится оперативность оформления на пограничном посту пропуска.

По словам заместителя председателя Одесского облсовета Юрия Димчогло, с украинской стороны все строительные работы были завершены еще весной. Полное открытие переправы состоится после окончательной готовности оборудования таможенных и пограничных служб Румынии.

«Выполнены тестовые рейсы с участием представителей пограничных и таможенных служб двух стран. Подтверждена полная готовность гидротехнических сооружений с обеих сторон. С украинской стороны также протестирована работа систем и оборудования пограничного и таможенного контроля в пункте пропуска «Орловка», — отметил Димчогло.

Сейчас готовится обращение к Кабинету министров Украины о согласовании даты официального запуска международного пункта пропуска «Орловка». Однако по мере окончательной готовности оборудования таможенных и пограничных служб Румынии переправу могут запустить в постоянном тестовом режиме с регулярностью отправления паромов каждый час. Пропускная способность новой переправы составит порядка 200 единиц грузового автомобильного транспорта, 500 — легкового, пассажиропоток — 1500 человек. На ней будут работать четыре парома.

Отмечается, что теперь водители большегрузных авто и владельцы частных легковушек смогут попасть в Евросоюз примерно на 10—12 часов быстрее.

Протяженность государственной границы между Украиной и Румынией по Дунаю составляет 187 километров. Ранее на этом участке не было ни одного моста или паромной переправы. Чтобы попасть в Румынию с территории Одесского региона, необходимо было ехать через Молдову, делая дополнительный крюк. А все автомобильные и железнодорожные пограничные переходы между Украиной и Румынией находятся в Закарпатской и Черновицкой областях.

Проектом второй очереди предусмотрено сооружение еще одного причального комплекса с украинской стороны, а также возможность запуска более вместительных паромов или же увеличение их количества.

По заявлению украинской стороны, паромом смогут воспользоваться также украинцы, путешествующие без авто. Стоимость переправы через Дунай для них будет составлять всего 1 евро.

Примечательно, что это первый пример в Украине, когда за счет частных инвесторов воплощается в жизнь не только инфраструктурный проект, но и международный пункт пропуска через границу. Реализация проекта обошлась в 12 млн евро, финансируют его две частные компании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что израильская авиакомпания Israir Airlines вводит прямые рейсы Тель-Авив — Одесса.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter