Аваков нашел для Князева новую должность

Политика

Бывший глава Национальной полиции Украины Сергей Князев назначен на должность советника министра внутренних дел и члена коллегии МВД. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что решение об отставке Князева с поста главы Нацполиции — это плановый шаг, не обусловленный негативными факторами и «грязной информационной кампанией» против офицера полиции, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции в целом и на должности главы Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена в Закарпатье, в Ровенской области. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% - это личная заслуга Сергея Князева и команды», — заявил Аваков.

Министр также сообщил, что полковник полиции Вадим Троян, ранее занимавший должность замминистра внутренних дел, назначен заместителем главы Национальной полиции.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Князев заявил, что принял решение подать в отставку с поста руководителя Национальной полиции Украины и уже передал соответствующий рапорт Авакову.

25 сентября на должность руководителя Нацполиции был назначен Игорь Клименко, который при Князеве был заместителем главы Нацполиции.

23 сентября стало известно о скандале с бывшей женой Князева: якобы экс-супруга пересекала границу с крупной суммой денег и была задержана. По этому поводу Князев заявил, что сведения о мешках с деньгами — преувеличение, крупная сумма действительно фигурировала в деле, но была получена законным путем, задекларирована и после предъявления дополнительных документов была разрешена к вывозу.

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