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Украина

Боевики на Донбассе подняли флаг морпехов РФ (видео)

13:17 26 сентября 2019 398
Морские пехотинцы России
Инф. «ФАКТОВ»

В одной из самых горячих точек Донбасса, под Желобком — селом в Луганской области, оккупанты подняли над своими позициями флаг морской пехоты РФ. Боевики уже даже не скрывают свою связь с Вооруженными силами РФ это еще одно доказательство того, жители «серой зоны» не зря опасаются отвода войск ВСУ.

В сюжете 5 канала показана ситуация на передовой под Желобком. Один из военнослужащих ВСУ отметил, что одно из подразделений оккупантов воюет под российским флагом и отличается сравнительно высокой выучкой. Противник не ограничивается обстрелами — боевики обустраивают новые позиции и пытаются продвигаться к Бахмутской трассе. Несмотря на провокации противника, украинские военнослужащие ситуацию контролируют.

Как сообщалось ранее, что ВСУ нанесли жесткий ответный удар в ответ на обстрел со стороны боевиков.

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