Украина

Отвод войск от линии разграничения на Донбассе повышает напряженность в регионе.

О такой тенденции сообщил в интервью «ФАКТАМ» координатор организации «Стоп террор», волонтер Семен Кабакаев.

В качестве примера он привел Станицу Луганскую, где планируется построить мост. По словам волонтера, основная часть населения негативно относится к отходу украинских войск.

В то же время Кабакаев отметил: «Знаю, что у некоторых мирных граждан, живущих на Донбассе (как правило, в маленьких селах), есть и такие мысли: война должна закончиться как можно быстрее. И они не задумываются, какими методами установят мир: кто будет отходить, кто подходить…» Но волонтер считает, что таких людей на Донбассе — очень немного.

Он говорит, что против отвода войск также украинские военные, которые находятся на линии соприкосновения, но они подчиняются Верховному главнокомандующему и обязаны выполнять его приказы. Однако военнослужащие не понимают, почему им необходимо отступать на своей земле?

Полный текст интервью Кабакаева читайте здесь.

Напомним, отвод войск происходит в рамках урегулирования войны на Донбассе. С новой силой о мире на востоке страны заговорили после победы Зеленского на выборах. Новый президент Украины даже договорился с Путиным об обмене, в рамках которого освободили более трех десятков украинских граждан. Впрочем, журналист Павел Казарин считает, что дальнейшие переговоры с Россией зайдут в тупик, поскольку Москва на уступки не пойдет, а Киеву попросту нечего предложить.

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