Происшествия

Жуткое ДТП с фурой в Киеве: в полиции озвучили резонансную информацию о водителе

Водитель фуры, из-за которого произошло жуткое ДТП в Киеве на улице Братиславской 25 сентября, был пьян. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киева.

«Водитель, 1992 года рождения, управляя тягачом с полуприцепом в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на светофор, а в дальнейшем — на металлическое ограждение и электроопору. От столкновения фрагменты обломков от электроопоры и светофора повредили два автомобиля», — говорится в сообщении полиции.

Водителя транспортного средства госпитализировали. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщил «ФАКТАМ» один из свидетелей ЧП, в кабине был пассажир, но он очень быстро оставил место происшествия. Водителю же зажало ноги, и только прибывшие спасатели смогли достать его из кабины и передать медикам.

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