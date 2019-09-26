- 11:05 В Польше самоубийца отправил в больницу студента из Украины: выяснились новые детали
- 10:56 Во Львове на супермаркет упал строительный кран: есть пострадавшие
- 10:33 Войну мы не начнем: Лавров сделал лицемерное заявление о Грузии
- 10:31 Немецкий манекенщик взорвал сеть «свирепым» выходом на подиуме в Париже: улыбнулась даже Анна Винтур
- 10:24 В Киеве археологи обнаружили поселение, которому три тысячи лет
- 10:19 «За Месси не голосовал»: ФИФА уличили в фальсификации итогов премии The Best
- 10:16 Сломали шею: в Москве убили террористку «ЛНР»
- 10:06 Мать троих детей насмерть растерзали ее собственные собаки
- 09:59 В США рассекретили текст жалобы на скандальный разговор Трампа с Зеленским
- 09:37 Держит в страхе всю улицу: в Мариуполе агрессивный пес порвал мужчине лицо и шею
- 09:32 Даже потеряв ступню, найду способ отомстить оккупантам за погибшего друга, — ветеран АТО
- 09:29 В Киеве фура снесла столб и влетела в остановку: момент аварии попал на видео
В Киеве фура снесла столб и влетела в остановку: момент аварии попал на видео
В сеть попало видео момента ДТП, которое произошло 25 сентября в Киеве вечером на улице Братиславской. Тогда водитель фуры, двигаясь в сторону Дарницы, потерял управление на повороте.
После этого огромная тяжелая машина, зацепив светофор, помчала по трамвайным рельсам. По пути взбесившийся DAF снес и уничтожил бетонный столб и несколько десятков метров дорожного ограждения, повредил контактную сеть трамвая (к счастью, в это время на линии не было трамваев).
Как сообщил «ФАКТАМ» один из свидетелей ЧП, в кабине был пассажир, но он очень быстро оставил место происшествия. Водителю же зажало ноги, и только прибывшие спасатели смогли достать его из кабины и передать медикам.
Напомним, на трассе Киев-Чоп фура влетела в автобус с работниками Житомирского трамвайно-троллейбусного управления. Жертвами аварии стали 9 человек, 11 человек были госпитализированы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».