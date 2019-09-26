23.99 / 24.29 26.23 / 26.67
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве фура снесла столб и влетела в остановку: момент аварии попал на видео

9:29 26 сентября 2019 358
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть попало видео момента ДТП, которое произошло 25 сентября в Киеве вечером на улице Братиславской. Тогда водитель фуры, двигаясь в сторону Дарницы, потерял управление на повороте.

После этого огромная тяжелая машина, зацепив светофор, помчала по трамвайным рельсам. По пути взбесившийся DAF снес и уничтожил бетонный столб и несколько десятков метров дорожного ограждения, повредил контактную сеть трамвая (к счастью, в это время на линии не было трамваев).

Как сообщил «ФАКТАМ» один из свидетелей ЧП, в кабине был пассажир, но он очень быстро оставил место происшествия. Водителю же зажало ноги, и только прибывшие спасатели смогли достать его из кабины и передать медикам.

Напомним, на трассе Киев-Чоп фура влетела в автобус с работниками Житомирского трамвайно-троллейбусного управления. Жертвами аварии стали 9 человек, 11 человек были госпитализированы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер