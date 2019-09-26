Происшествия

В Киеве фура снесла столб и влетела в остановку: момент аварии попал на видео

В сеть попало видео момента ДТП, которое произошло 25 сентября в Киеве вечером на улице Братиславской. Тогда водитель фуры, двигаясь в сторону Дарницы, потерял управление на повороте.

После этого огромная тяжелая машина, зацепив светофор, помчала по трамвайным рельсам. По пути взбесившийся DAF снес и уничтожил бетонный столб и несколько десятков метров дорожного ограждения, повредил контактную сеть трамвая (к счастью, в это время на линии не было трамваев).

Как сообщил «ФАКТАМ» один из свидетелей ЧП, в кабине был пассажир, но он очень быстро оставил место происшествия. Водителю же зажало ноги, и только прибывшие спасатели смогли достать его из кабины и передать медикам.

Напомним, на трассе Киев-Чоп фура влетела в автобус с работниками Житомирского трамвайно-троллейбусного управления. Жертвами аварии стали 9 человек, 11 человек были госпитализированы.

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