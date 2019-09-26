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Происшествия

Жуткое ДТП под Славянском: погибла семья с ребенком (фото)

15:12 26 сентября 2019 153
Авария на трассе Киев-Харьков
Инф. «ФАКТОВ»

26 сентября в Славянском районе Донецкой области столкнулись два автомобиля. При аварии погибли три человека. За последние сутки в Донецкой области это уже второе ДТП, в котором пострадали дети.

Полиция уточняет, что лобовое столкновение легковых автомобилей произошло в 06:30 на трассе Киев — Харьков -Должанский. Установлено, что водитель «Хюндая» не справился с управлением. В результате машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Тойотой». Все пассажиры «Хюндая» погибли: двое взрослых и 6-летняя девочка. Люди, которые находились в салоне «Тойоты», получили травмы: две женщины-пассажира госпитализированы, водитель не пострадал.

Как сообщалось ранее, под Одессой произошло ДТП, в котором погибло 9 человек — грузовик врезался в маршрутку.

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